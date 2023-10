1. FC Union Berlin: Kein Spieler ist mehr unantastbar

Die Kapuze seiner Jacke hatte er sich tief ins Gesicht gezogen. Rani Khedira wollte nichts mehr hören, am liebsten auch nicht mehr hinsehen. Der Vize-Kapitän des 1. FC Union Berlin verfolgte die letzten Minuten des Auswärtsspiels bei Werder Bremen von der Pressetribüne aus. Neben den Mitarbeitern der Medienabteilung hatte er Zuflucht gesucht, nachdem er von Schiedsrichter Tobias Stieler mit der Roten Karte des Feldes verwiesen worden war (60.).

„Ich möchte mich bei Romano Schmid entschuldigen. Er hat sie bereits angenommen. Und ich möchte mich bei meiner Mannschaft entschuldigen, dass ich ihr einen Bärendienst erwiesen habe“, erklärte Khedira nach Abpfiff reumütig mit Blick auf sein grobes Foulspiel am Österreicher. Der Platzverweis des gebürtigen Stuttgarters war im neunten Bundesliga-Spiel bereits der dritte für Union. Zuvor hatten schon Brenden Aaronson in Darmstadt und Kevin Volland gegen Leipzig den Schlusspfiff nicht auf dem Rasen erlebt. Zum Vergleich: In der vorherigen Saison hatten die Eisernen an 34 Spieltagen zwei Platzverweise kassiert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Khediras Teamkollegen hatten ohne ihren Anführer im zentralen Mittelfeld die zehnte Pflichtspiel-Niederlage in Serie quittiert, 0:2 nach einem Eigentor von Robin Knoche (38.) und einem sehenswerten Heber von Werder-Angreifer Marvin Ducksch (75.) verloren. Nur, weil auch die Konkurrenten im Tabellenkeller, der VfL Bochum (2:2 gegen Mainz) und der 1. FC Köln (0:6 bei RB Leipzig), ihre Spiele am Wochenende nicht gewinnen konnten, stehen die Köpenicker noch nicht auf einem Abstiegsplatz.

Ob Rang 15, 16 oder 17: Nach neun Spieltagen spielt die genaue Platzierung natürlich erst einmal keine große Rolle. Viel schlimmer ist die Tatsache, dass sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer beim Gastspiel an der Weser, wo Union bis dato alle drei Begegnungen mit den Gastgebern für sich entscheiden konnte, wie ein Absteiger präsentierte.

1. FC Union Berlin: Ruhnert kündigt personelle Konsequenzen an

Die Offensive um Sheraldo Becker und den gebürtigen Bremer Kevin Behrens war nahezu unsichtbar. Beckers auffälligste Szene war eine äußerst unschöne zu Beginn der zweiten Halbzeit, als er entnervt einen Balljungen wegschubste. Behrens zog die Blicke der Zuschauer bei seiner Auswechslung auf sich, als sich sein ganzer Frust in einem Wutausbruch an der Ersatzbank des Weserstadions entlud. Die sportliche Krise wirkt sich mittlerweile auch auf das Nervenkostüm der Spieler aus. Neben, aber auch auf dem Platz, wie man bei den Eigentoren sehen konnte.

Dabei war die Defensive einmal mehr für mindestens zwei Patzer gut. Knoche hatte bei seinem Eigentor nach Ducksch-Freistoß das völlig falsche Timing, ließ damit auch Torhüter Frederik Rönnow unglücklich aussehen. Beim zweiten Bremer Treffer ließen Knoche und Leonardo Bonucci, die erstmals gemeinsam in der Startelf standen, den Torschützen ohne Gegenwehr ziehen. Fischer versuchte mit insgesamt fünf Wechseln noch zu korrigieren, was nicht mehr zu retten war.

Mit Blick auf das spielende Personal könnten sich in Reihen der Eisernen in den nächsten Tagen allerdings ein paar Veränderungen ergeben. Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, machte seinem Ärger nach Abpfiff Luft. „Wir müssen uns Gedanken machen, ob die Spieler, die aktuell die ersten elf sind, auch die sind, die in den nächsten Spielen auflaufen werden“, erklärte der 51-Jährige, der mit seinen Worten vor allem die Profis gemeint haben dürfte, die die Mannschaft führen sollen.

So erscheint es alles andere als unrealistisch, dass am Dienstag (18 Uhr) in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Ligakonkurrent VfB Stuttgart Spieler wie Paul Jaeckel oder Jérome Roussillon eine Chance erhalten, die in dieser Saison noch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Einen ersten Fingerzeig, dass große Namen in naher Zukunft keine Bedeutung mehr haben, lieferte Fischer schon in der Schlussphase am Sonnabend. Während mit Mikkel Kaufmann und Benedict Hollerbach Akteure eingewechselt wurden, die in der vergangenen Spielzeit noch in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga spielten, blieb in Kevin Volland ein ehemaliger Nationalspieler 90 Minuten auf der Bank.

„Wir haben zum ersten Mal in all den Jahren wirklich eine Situation, dass es tatsächlich um den Klassenerhalt geht“, führte Ruhnert weiter aus und stärkte Urs Fischer dabei einmal mehr den Rücken. Der Schweizer wird auch in den kommenden Partien auf der Bank sitzen, „gemeinsam“, das betonte Ruhnert explizit, wolle man die größte Krise der zurückliegenden Jahre meistern. Die Meinung der Fans ist derweil ebenfalls klar: In Bremen feierte der Gästeblock Fischer nach Schlusspfiff mit Sprechchören und das nicht zum ersten Mal.