Christopher Trimmel: Wir hatten in der ersten Halbzeit wenig Zugriff. Stuttgart war sehr effizient, sie haben einen tollen Lauf und erzielen ein tolles Tor. Mit unserer taktischen Umstellung wurde es in den ersten 15 bis 20 Minuten nach der Pause besser. Wir waren dem Ausgleich dann sehr nahe, aber wir machen unsere Chancen nicht rein und lassen uns beim zweiten und dritten Gegentor zu leicht auskontern. Am meisten Sorgen machen mir aktuell die vielen Gegentore. Das sind nicht wir, das ist nicht Union-like.

Robin Knoche: Wenn wir das, was wir analysieren auf dem Platz auch weiterhin falsch machen und zudem keine Tore schießen, kannst du keine Spiele gewinnen. Wir müssen in allen Bereichen zulegen und auch unsere beiden Siege zu Anfang der Saison relativieren. Gegen Mainz haben wir zwei Elfmeter aus dem Nichts gegen uns bekommen und auch in Darmstadt war das 4:1 nicht so souverän, wie es am Ende auf dem Papier stand. Ich glaube, man konnte diesen Trend ein bisschen beobachten, aber wenn es erfolgreich läuft, dann schaut man gerne mal darüber hinweg. Wir bleiben ruhig und sachlich mit der Situation, aber mit dieser Niederlagen-Serie lässt es sich natürlich nicht befreit aufspielen.

Sebastian Hoeneß (auf der Pressekonferenz): Wir hatten großen Respekt vor diesem Spiel und die Partie hat gezeigt, dass das auch angemessen war. Es war von Anfang an intensiv, aber meine Mannschaft hat eine sehr reife Leistung gezeigt und in der ersten Halbzeit keine klare Torchance von Union zugelassen. Wir haben leidenschaftlich gemeinsam verteidigt und gehen mit einer Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit kam Union dann zu Chancen, aber unter dem Strich haben wir auch das gut verteidigt. Mein Gefühl war, dass wir weiter gefährlich geblieben sind. Nur so konnten wir dann noch das zweite und dritte Tor nachlegen.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): In der ersten Halbzeit war ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Mannschaften zu erkennen. Stuttgart hat das sehr erwachsen gemacht, wir hatten gar keinen Zugriff auf das Spiel, kamen immer einen Schritt zu spät. Wenn wir den Ball mal hatten, sind wir kaum zu Spielfortsetzungen gekommen und konnten keinen Ball halten. Trotzdem haben wir nicht viele Chancen zugelassen, das Gegentor hätten wir einfach verteidigen können. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft eine Reaktion gezeigt, da war es ein offenes und ausgeglichenes Spiel. Leider haben wir unsere Möglichkeiten zum Ausgleich nicht genutzt und am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen da.