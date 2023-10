1. FC Union Berlin: Leonardo Bonucci äußert sich zum Wirbel um seine Person

Nein, dieser eine Post war offenbar noch nicht ausreichend gewesen. 14 Stunden nachdem Leonardo Bonucci direkt nach der 0:1-Niederlage des 1. FC Union Berlin gegen Neapel ein Foto der Union-Mannschaft im Kreis sowie der Unterzeile „Zuallererst das Team“ auf Instagram veröffentlicht hatte, schickte er noch ein längeres Statement hinterher. Zuerst in seiner Muttersprache Italienisch, einige Minuten später auf Englisch. Der Inhalt war identisch und richtete sich insbesondere gegen die Medien in seinem Heimatland. Ihn überrasche es mittlerweile nicht mehr, dass frei erfundene Geschichten über ihn geschrieben werden, lautete der Anfang seines Statements. Es bestand aus sechs Absätzen und richtete sich insbesondere gegen den Journalisten Gianluca di Marzio, der am Dienstagabend bei Sky Italia kurz vor Anpfiff eine Geschichte in die Welt setzte, die es so nicht gegeben hatte.