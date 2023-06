1. FC Union Berlin: Levin Öztunali wechselt zum Hamburger SV

Levin Öztunali wechselt in die Zweite Bundesliga zum Hamburger SV. Für den Mittelfeldspieler ist der Transfer gleichbedeutend mit der Rückkehr in seine Geburtsstadt. Weitere emotionale Komponente: Beim HSV schwang sich Öztunalis im vergangenen Jahr verstorbener Großvater, Uwe Seeler, einst zur Vereinslegende auf.

In den Planungen von Trainer Urs Fischer spielte der 27-Jährige zuletzt keine Rolle mehr. In zwei Jahren beim 1. FC Union Berlin kommt Öztunali auf 26 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwei Tore vorbereitete. Ein eigener Treffer gelang ihm nicht.

Die offizielle Bestätigung des Wechsels stand am Dienstagabend zunächst noch aus, allerdings teilte der Zweitligist bereits ein vielsagendes Video auf seinen Social-Media-Kanälen, das den Transfer ankündigt.

In der Bundesliga absolvierte Levin Öztunali insgesamt 190 Partien. Vor seinem damaligen Wechsel in die Hauptstadt spielte er für Mainz 05, Werder Bremen und Bayer Leverkusen. In der Zweiten Liga war er dagegen bislang noch nicht am Ball.