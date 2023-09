1. FC Union Berlin: Losverfahren für Spiel bei Real Madrid hat begonnen!

Es ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte, für einige Profis des 1. FC Union Berlin das Spiel ihres Lebens! Am 20. September (18.45 Uhr) gastieren die Köpenicker in der Champions League bei Real Madrid. Es ist ein historischer Tag, den natürlich auch ein Großteil der Fans vor Ort erleben möchte.

Der Verein hat am Dienstag um 12 Uhr ein Losverfahren gestartet, an dem alle Mitglieder des Vereins teilnehmen können. Bis Mittwoch (17 Uhr) kann man ein Los ziehen, das bei Gewinn für ein Ticket im Estadio Santiago Bernabéu berechtigt. Innerhalb dieser 29 Stunden muss man sein Los gezogen haben, ansonsten ist die Frist abgelaufen. Bis Donnerstag (15 Uhr) werden alle Gewinner informiert, die dann bis zum 11. September (10 Uhr) Zeit haben, ihr Ticket auch tatsächlich zu kaufen. Es stehen Tickets für 50 und 60 Euro (jeweils zuzüglich Systemgebühr) zur Verfügung.

Da es sich um personalisierte Tickets handelt, muss man bei einem möglichen Gewinn die Eintrittskarte auch selbst nutzen und kann sie nicht an Familienmitglieder oder Freunde übertragen.



Um den Fans die Anreise von der deutschen in die spanische Hauptstadt zu erleichtern, bietet der Verein einen Flug an. Jedes Mitglied, dessen Los gewonnen hat, kann im Ticketshop des Union-Zeughauses Hin- und Rückflug buchen. Die Anreise erfolgt am Spieltag selbst, die Rückreise noch in der Nacht nach der Partie. Eine Übernachtung in Madrid ist nicht inbegriffen. Die Kosten betragen hierfür 500 Euro. Die genaue An- und Abflugzeit will der Verein in den nächsten Tagen kommunizieren.