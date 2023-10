1. FC Union Berlin: Lucas Tousart zeigt Verständnis für alle Hertha-Fans

Es war einer der Bundesliga-Wechsel, die im Sommer am meisten aufhorchen ließen. Lucas Tousart wechselte von Absteiger Hertha BSC zum 1. FC Union Berlin, 25 Kilometer Richtung Südosten der Hauptstadt. Der Franzose, der einst nach Deutschland gekommen war, um mit dem selbsternannten „Big City Club“ Champions League spielen zu können, wollte sich seinen Traum von der Königsklasse in Berlin doch noch erfüllen.

Aus heutiger Sicht sei es „schade“, dass es mit Hertha nicht geklappt habe, „aber ich musste an meine Karriere denken“, bekräftigte Tousart am Montag in einer Medienrunde den Hauptgrund für seinen Transfer vor drei Monaten. „Ich kann die Hertha-Fans verstehen“, sagte Tousart auf die Frage, ob ihn die Enttäuschung der Anhänger seines ehemaligen Klubs getroffen habe.

Dem westlichen Teil Berlins ist der 26-Jährige trotzdem immer noch zugewandt. Mit Partnerin Blandine lebt er in Charlottenburg, nimmt die Fahrtzeit zum Training und den Spielen der Eisernen im Stadion an der Alten Försterei immer wieder auf sich. Im Januar erwartet das Paar erstmals Nachwuchs, ein Mädchen. Warum war es ihm so wichtig, Berlin nicht zu verlassen? Wo er nach eigener Aussage doch auch andere Angebote hatte, aus Italien beispielsweise. „Wir fühlen uns hier einfach wohl. Mir gefällt die Freundlichkeit der Menschen und dass ich mich als Fußballer auch unbemerkt im öffentlichen Raum bewegen kann. In Lyon war das ganz anders“, verrät Tousart.

Für Olympique hatte er einst schon 15 Spiele in der Champions League gemacht, dabei Tore gegen den FC Barcelona und Juventus Turin erzielt. Nach seinem Wechsel in die Bundesliga im Januar 2020 wollte es für den zentralen Mittelfeldspieler aber nicht mehr so richtig laufen. Erst stellte die Corona-Pandemie das ganze Leben auf den Kopf, dann nahm das Chaos bei Hertha BSC immer mehr an Fahrt auf. Großes Potenzial wurde Tousart immer wieder nachgesagt, in einem komplett unstrukturierten Umfeld konnte er es eben nur viel zu selten abrufen.

Lucas Tousart: Erst verletzt, jetzt unverzichtbar

Beim 1. FC Union Berlin sollte vieles, um ehrlich zu sein: eigentlich alles, besser werden, doch erst einmal ging es auch in Köpenick mit einem Rückschlag los. Genauer gesagt in Lienz (Österreich), wo die Mannschaft von Trainer Urs Fischer im Sommer-Trainingslager auf den italienischen Erstligisten Udinese Calcio traf und sich Tousart so schwer am Oberschenkel verletzte, dass er knapp sieben Wochen auf sein erstes Pflichtspiel für seinen neuen Arbeitgeber warten musste. Beim 1:2 in Wolfsburg schickte ihn Fischer für die letzte halbe Stunde aufs Feld, danach spielte er immer von Beginn an. Es zeigt, wie viel der Trainer von ihm hält.

Während er bei Union unverzichtbar scheint, hat Didier Deschamps, französischer Nationaltrainer, bislang keine Verwendung für ihn. Tousart durchlief zwar diverse Nachwuchs-Nationalmannschaften seines Verbandes, in der A-Nationalmannschaft an der Seite von vielen Weltstars des Fußballs kam er bislang aber noch nicht zum Einsatz. „Der Trainer schaut sich vornehmlich die Spieler der Mannschaften an, die auch international vertreten sind“, erklärt Tousart. Es erübrigt sich die Nachfrage, wie viele Spiele Deschamps in den vergangenen Jahren wohl von Hertha BSC gesehen hat.

Mit seinem neuen Klub kann sich Lucas Tousart in der kommenden Woche wieder international zeigen, wenn es im Olympiastadion, seinem alten Wohnzimmer, gegen die SSC Neapel geht. Ein Sieg ist Pflicht, um noch realistische Chancen auf das Weiterkommen in der Champions League haben zu wollen. Doch zunächst steht die Bundesliga auf dem Terminkalender. Am Sonnabend (15.30 Uhr) daheim gegen Stuttgart, genau eine Woche später in Bremen. „Ich bin mir sicher, dass wir aus der derzeitigen Situation herauskommen“, sagt Tousart, angesprochen auf sieben Pflichtspiel-Pleiten am Stück. „Es fehlt uns einfach nur ein Sieg!“