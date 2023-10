1. FC Union Berlin: Marktwert-Portal straft Brenden Aaronson ab

Noch weit bevor die Verpflichtungen von Robin Gosens oder Leonardo Bonucci realisiert wurden, war Brenden Aaronson DER Topzugang des 1. FC Union Berlin dieses Sommers. Champions League hatte der US-Amerikaner mit Red Bull Salzburg gespielt, sich bei Leeds United Wettkampfhärte in der Premier League geholt und vor seiner Verpflichtung schon in 31 Länderspielen für sein Heimatland auf dem Platz gestanden. Die Erwartungen waren groß, umso enttäuschender verlief der Start des Mittelfeldspielers in den ersten Monaten.

In bislang acht Pflichtspielen, in denen er für die Eisernen auf dem Platz stand, war er an noch keinem Tor direkt beteiligt. Am zweiten Spieltag holte er sich zudem beim 4:1-Auswärtssieg in Darmstadt eine unnötige Gelb-Rote Karte ab. Aaronson ist bislang weder bei Union noch in der Bundesliga voll angekommen. Ihm fehlt ein Großteil der Physis, die es insbesondere im System von Trainer Urs Fischer braucht und über die sich das Spiel des Teams immer noch hauptsächlich definiert.

Der Fehlstart des 22-Jährigen lässt sich nun auch deutlich in den neuen Marktwerten von transfermarkt.de ablesen. In die Saison war Aaronson mit einem Wert von 25 Millionen Euro gestartet. Jetzt, nach dem ersten von bis zu vier jährlichen Updates des Portals, steht er nur noch bei 18 Millionen Euro. Kein anderer Bundesliga-Profi hat einen solchen Verlust verzeichnen müssen. Insbesondere bei der 2:4-Niederlage in Dortmund hatte Aaronson nach seiner Einwechslung eine erschreckend schwache Leistung auf den Rasen gebracht.

Die Marktwerte eines jeden Spielers entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie unter einem starken Einbezug der großen Community des Portals, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Vergleichbar mit den in der Realität gezahlten Ablösesummen sind die Werte ausdrücklich nicht.

Kevin Behrens verdoppelt seinen Wert, Aaronson bleibt an der Spitze

Trotz der Negativserie mit wettbewerbsübergreifend sieben Niederlagen in Serie gibt es es bei den Köpenickern aber auch Gewinner. Allen voran Neu-Nationalspieler Kevin Behrens, der seinen Marktwert von zwei auf vier Millionen Euro verdoppelt hat. Der Grund liegt hier nicht nur in seiner ersten Nominierung für das DFB-Team, sondern auch in seinem persönlich starken Saisonstart mit vier Toren aus zwei Partien.

Auch Alex Král und Aissa Laidouni (jeweils von sieben auf zehn Millionen Euro) gehören zu den Akteuren, die ein Plus verzeichnen. Wertvollster Spieler bleibt Aaronson trotz seines heftigen Marktwertabsturzes trotzdem. Knapp dahinter liegen Sheraldo Becker und Danilho Doekhi (jeweils 17 Millionen Euro), auf dem geteilten vierten Platz Diogo Leite und Robin Gosens (jeweils 15 Millionen Euro).