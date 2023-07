Am Nachmittag gab der 1. FC Union Berlin die Verpflichtung von Alexander Schwolow bekannt. Der Torhüter kommt von Stadtrivale Hertha BSC und trainierte bereits gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen im Trainingslager in Bramberg (Österreich). Nach Schwolow ist jetzt bereits der nächste Neue im Anflug. Benedict Hollerbach kommt von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden zu den Eisernen.

Der 22-Jährige soll die Berliner insgesamt knapp zwei Millionen Euro kosten. In der vergangenen Saison hatte Hollerbach – nicht verwandt oder verschwägert mit Bundesliga-Legende Bernd Hollerbach – die Hessen zum Aufstieg geschossen. In den beiden Relegationsspielen gegen Arminia Bielefeld (4:0, 2:1) erzielte der Angreifer in Hin- und Rückspiel insgesamt drei Tore, machte dort noch einmal mit Nachdruck auf sich aufmerksam.

Auch der 1. FC Köln und der 1. FC Heidenheim hatten Interesse an Hollerbach

Schon vor einigen Wochen hatte das Gerücht die Runde gemacht, Hollerbach würde einen langfristigen Vertrag An der Alten Försterei unterschreiben, doch der Ablöse-Poker zwischen beiden Vereinen zog sich wie Kaugummi – alles andere als untypisch fürs Sommer-Transferfenster. Auch der 1. FC Köln und Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hatten Interesse, gingen am Ende aber leer aus.

Die Laufzeit des Vertrages ist, wie immer bei Union, unbekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der Kontrakt mindestens über zwei, eher noch über drei Jahre läuft. Mit dem SV Wehen Wiesbaden wäre er am Wochenende in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet, nun reist Benedict Hollerbach stattdessen zu Union ins Trainingslager und könnte schon in einem der beiden Testspiele gegen Pafos FC (Freitag, 16 Uhr) oder Udinese Calcio (Sonnabend, 15.30 Uhr) zum Einsatz kommen.