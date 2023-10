Beim 1. FC Union Berlin steht nach dem Spiel in Bremen (0:2) die Erkenntnis, dass aktuell nicht nur die Tore, sondern überhaupt die Möglichkeiten zu Erfolgserlebnissen fehlen. Die Stimmen zur zehnten Pleite in Serie.



Robin Knoche: Unter dem Strich stehen wieder einmal null Punkte und das ist entscheidend. Ob das jetzt die schlechteste Saisonleistung von uns war, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich werde jetzt noch gar nichts analysieren, mit dem Kopf bin ich gerade woanders. Das erste Gegentor ist maximal unglücklich, die Szene mit dem Platzverweis muss ich mir nochmal angucken, so schnell wie es ging, kann man die Rote Karte wahrscheinlich geben. Ich würde mir Sorgen machen, wenn die Mannschaft nicht lebt. Das tut sie aber!

Oliver Ruhnert: Ich weiß nicht, ob es die schlechteste Saisonleistung von uns war, aber mit Sicherheit war es keine gute. Wir erzielen keine Tore und es fehlt im Moment auch die Idee, ein Tor zu erzielen. Wir kommen nicht in die Abschlusssituationen und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wir rücken aus dem Mittelfeld nicht nach oder zumindest schlecht, haben dann vorne viel zu breite Abstände und kommen überhaupt nicht in die Situationen, die wir im Umschaltspiel brauchen. Wir müssen uns Gedanken machen, ob die Spieler, die aktuell die ersten elf sind, auch die sind, die in den nächsten Spielen auflaufen werden.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Die Momente waren heute auf Seiten der Bremer. Ich glaube, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, bis zum Gegentor war es ausgeglichen. Der Rückstand war dann für die erste Hälfte der Knackpunkt. Es fühlte sich an, als wäre der Stecker gezogen worden. Die Mannschaft wirkte verunsichert und verkrampft, es war gut, dass wir nur mit diesem 0:1 in die Pause gegangen sind. Wir haben dann angesprochen, was wir in der zweiten Halbzeit besser machen wollen und dann kommt diese Rote Karte, mit der wir uns wieder selbst etwas wegnehmen. Bremen hat danach zum für sie richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht und wir stehen wiederum mit leeren Händen da.

Ole Werner (auf der Pressekonferenz): Es war ein enges Spiel. Heute sind die Kleinigkeiten auf unsere Seite gesprungen, aber ich finde schon, dass wir dafür auch etwas getan haben. Beim Eigentor brauchten wir das Quäntchen Glück, auch wenn der Freistoß gut getreten war. Die Rote Karte hat uns geholfen, das Spiel in unsere Richtung kippen zu lassen. Ich bin mit dem Auftreten meiner Mannschaft zufrieden, nicht nur heute im Spiel, sondern auch im Training unter der Woche.