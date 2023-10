Die sportliche Krise des 1. FC Union Berlin beschäftigt Fußball-Deutschland. Wie konnte es in kürzester Zeit zum Absturz des Champions-League-Teilnehmers zu einem Abstiegskandidaten kommen? Neben den vielfältigen Problemen auf dem Platz tat sich in der vergangenen Woche ein weiterer Brandherd auf. David Fofana verweigerte Trainer Urs Fischer bei der 0:1-Niederlage gegen die SSC Neapel den obligatorischen Handschlag bei seiner Auswechslung.

Die Leihgabe des FC Chelsea entschuldigte sich zwar noch in der Nacht öffentlich, wiederholte seine Reue im Gespräch mit Fischer und Manager Oliver Ruhnert, wurde aber trotzdem für eine Woche suspendiert. Fofana muss sich individuell fit halten, stand am Sonnabend bei der 0:2-Niederlage in Bremen nicht im Kader und ist auch keine Option für das DFB-Pokal-Spiel bei Ligakonkurrent VfB Stuttgart am Dienstag (18 Uhr).



Peter Neururer, langjähriger Trainer und mittlerweile TV-Experte, kann die Härte der Strafe nicht nachvollziehen. „Ich hätte ihm eine Geldstrafe gegeben, ihn aber nicht suspendiert. Damit schwächt sich Union aktuell nur selbst und beraubt sich einer Alternative“, sagte der 68-Jährige mit Blick auf die harmlose Offensive der Köpenicker beim Fernsehsender Sport1.

David Fofana gelang in elf Spielen noch kein Tor

In den vergangenen zehn Partien, die die Fischer-Elf ausnahmslos verlor, blieb Union siebenmal ohne eigenen Treffer. Acht der bislang elf Saisontore erzielte die Mannschaft an den ersten beiden Spieltagen gegen Mainz (4:1) und in Darmstadt (4:1). Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Fofana noch nicht nachgewiesen hat, in dieser Hinsicht eine Verstärkung zu sein. In elf Pflichtspielen gelang ihm seit seinem Wechsel im Sommer noch kein Tor – und das, obwohl er in der Vorbereitung mit seinen starken Leistungen große Hoffnungen geweckt hatte.

Am Ende sei mit dieser Maßnahme, laut Neururer, niemandem geholfen. Eine klare Meinung vertrat der Trainer-Oldie, der kurzzeitig auch mal für Hertha BSC verantwortlich war, mit Blick auf die Diskussion um Urs Fischer: „Er hat so große Verdienste um den Verein, dass Union ihn nicht rauswerfen wird. Wenn, dann wird er von sich aus gehen.“



Der Vertrauensvorschuss, den er von der Vereinsführung um Ruhnert und auch Präsident Dirk Zingler bekommt, sei allerdings außergewöhnlich. „Zehn Niederlagen am Stück“, so Neururer, „hätte ich mir bei keinem meiner Vereine erlauben können.“