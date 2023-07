1. FC Union Berlin: Profis wieder da – und ab Mittwoch im Training

Das Warten hat ein Ende! Etwas mehr als einen Monat nach dem rauschhaften Einzug in die Champions League sind die Profis des 1. FC Union Berlin am Montag wieder zusammengekommen, um sich auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten.



Am Montagvormittag standen in der Berliner Charité die sportmedizinischen Untersuchungen an. Der Norweger Morten Thorsby kam gut gelaunt auf dem Fahrrad vorgefahren, neu dabei war auch Zugang Mikkel Kaufmann, der in der vergangenen Saison noch für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga aufgelaufen war, nun den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse gewagt hat.

Die Fans der Eisernen bekommen ihre Lieblinge dagegen erst am Mittwoch zu Gesicht. Dann steht ab 10.30 Uhr das erste öffentliche Training an. Am Tag darauf geht es für den 1. FC Union Berlin ins Kurztrainingslager nach Bad Saarow. Neben drei öffentlichen Trainingseinheiten (zweimal am Freitag, einmal am Sonnabend) nutzt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer die Tage am Scharmützelsee vor allem für teambildende Maßnahmen.



Den ersten ernsteren Aufgalopp gibt es am Mittwoch, 12. Juli, bei Nordost-Regionalligist FSV Luckenwalde. Hier dürften die Zuschauer ab 18.30 Uhr erstmals die beiden Zugänge – neben Kaufmann hat sich auch Alex Král Union angeschlossen – in Aktion sehen. Viel mehr ist auf dem Transfermarkt bislang noch nicht passiert, zumindest nicht auf der Seite der Zugänge.

Zahlreiche Namen wurden in den vergangenen Wochen in der Gerüchteküche gehandelt, als so wirklich heiß hat sich bislang allerdings noch keiner erwiesen. Der Nationalverteidiger Robin Gosens wäre zwar gerne nach Berlin gekommen, doch dessen Verein Inter Mailand und Union lagen bei den Modalitäten des Geschäfts doch zu weit auseinander. Benedict Hollerbach, der mit dem SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga für Furore sorgte, hat ebenfalls ein Angebot aus der Hauptstadt auf dem Tisch liegen. Allerdings sollen am 22-jährigen Stürmer noch andere Vereine interessiert sein.

Union neun Tage im Trainingslager in Österreich

Der Kader ist mit den Abgängen von Sven Michel (FC Augsburg), Paul Seguin (FC Schalke 04), Levin Öztunali (Hamburger SV), Kevin Möhwald (KAS Eupen) und Tim Maciejewski (SV Sandhausen) zwar schon ein wenig verdünnt worden, allerdings kehren auch Leihspieler wie Dominique Heintz, Rick van Drongelen oder Laurenz Dehl vorerst ins Mannschaftstraining zurück. Eine sportliche Zukunft an der Alten Försterei haben sie aber nicht.

Das erste Vorbereitungsspiel vor heimischem Publikum bestreitet die Fischer-Elf am Mittwoch, 19. Juli, gegen den österreichischen Vertreter Rapid Wien. Anstoß ist um 18.15 Uhr. Fünf Tage später gehts dann ins Trainingslager nach Bramberg am Wildkogel. Neun intensive Tage im Salzburger Land liegen dann vor dem Tabellenvierten der abgelaufenen Saison, bevor sich so langsam eine Startelf herauskristallisieren dürfte.



Eine, die am 13. August (18 Uhr) das erste Pflichtspiel in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Südwest-Regionalligist Astoria Walldorf bestreitet. Eine Woche später gastiert der FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Auftakt 2023/23 in Köpenick. Auf in die aufregendste Saison der Vereinsgeschichte!