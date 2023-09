1. FC Union Berlin: Robin Gosens blickt auf eine sehr intensive Woche zurück

Seine Rückkehr in das DFB-Team und den damit verbundenen ersten Auftritt eines Spielers des 1. FC Union Berlin im Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft hatte sich Robin Gosens sicherlich etwas anders vorgestellt. Auf eine frühe Gelbe Karte nach seiner Einwechslung für den indisponierten Ex-Unioner Nico Schlotterbeck folgte sein Blackout vor dem 1:3 gegen Japan. Bloß gut, dass der teuerste Zugang der Union-Historie nach der 1:4-Niederlage gegen WM-Schreck Japan gegen Frankreich eine zweite Chance erhielt.

Von Interims-Cheftrainer Rudi Völler wurde Gosens abermals in der zweiten Hälfte (78. Minute) eingewechselt und half der Mannschaft, den 2:1-Sieg einzufahren. Auf Instagram meldete sich der Linksfuß in der Nacht zu Mittwoch bei seinen Followern und schrieb von einer sehr intensiven Woche für ihn und die gesamte Nationalmannschaft: „Grober Fehler von mir gegen Japan, Entlassung vom Bundestrainer und heute ein kleiner Befreiungsschlag, der uns Mut machen muss für die kommenden Aufgaben“, lautete die knappe Bewertung des Unioners. Vor seiner Rückkehr nach Berlin war es ihm zudem ganz wichtig, sich beim entlassenen Bundestrainer Hansi Flick für das Vertrauen und bei den Fans für deren Unterstützung zu bedanken.

In der Bundesliga geht es für Robin Gosens mit dem 1. FC Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg weiter. Nicht nur er wird nach seinem zweiten Spiel im Nationaltrikot mit einem guten Gefühl nach Berlin zurückkehren. Aïssa Laïdouni etwa konnte sich beim 3:1-Sieg mit Tunesien gegen Ägypten über seinen sehenswerten Treffer zum 1:0 und 90 absolvierte Länderspielminuten freuen, Brenden Aaronson wurde beim 4:0-Erfolg der USA gegen den Oman zur zweiten Hälfte eingewechselt, konnte die Partie aber ebenso als Torschütze beenden.

Nachdem der US-Amerikaner nach seiner Gelb-Roten Karte in Darmstadt bei der Heimniederlage gegen RB Leipzig gesperrt zuschauen musste, dürfte Aaronson in Wolfsburg wieder eine Option für die Startelf sein. Da auch Sheraldo Becker und Lucas Tousart nach auskurierter Verletzung in der Länderspielpause wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen sind, bieten sich Trainer Urs Fischer bei der Aufstellung seiner Mannschaft wieder größere Optionen.