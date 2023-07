Pleite im Test: 1. FC Union Berlin verliert trotz Führung gegen Pafos FC

Am fünften Tag des Trainingslagers in Österreich hat der 1. FC Union Berlin ein Testspiel gegen den zypriotischen Erstligisten Pafos FC mit 1:2 (0:0) verloren. Torhüter Alexander Schwolow und Benedict Hollerbach, die erst in den vergangenen Tagen zur Mannschaft gestoßen waren, feierten dabei ihr Debüt im Trikot der Köpenicker. Die Profis, die Trainer Urs Fischer für die Begegnung in der Saalfelden Arena nicht nominiert hatte, schwitzten schon am Vormittag in einer Trainingseinheit und dürften am Sonnabend (15.30 Uhr) im nächsten Test gegen Udinese Calcio zum Einsatz kommen.

Die 350 Zuschauer, unter denen auch der ehemalige Unioner Robert Andrich weilte, sahen von Beginn an eine insgesamt einseitige Begegnung, der aber zu oft gefährliche Torraumszenen fehlten. Die Eisernen hatten mehr als zwei Drittel Ballbesitz, konnten damit aber viel zu wenig anfangen. Alex Král köpfte nach einer Ecke von Christopher Trimmel an die Latte (10.), die Schussversuche von Brenden Aaronson und Aissa Laidouni wurden nacheinander abgeblockt (21.).

Schon nach einer halben Stunde wechselte Fischer erstmals, dies allerdings eher ungewollt. Robin Knoche, Organisator der Dreier-Abwehrkette, ging wenige Minuten nach einem hart geführten Zweikampf vom Feld. In dem hatte der ehemalige Wolfsburger einen Schlag auf den Fuß abbekommen. Danilho Doekhi kam für ihn, war wie seine Nebenleute defensiv aber kaum gefordert. Kurz vor dem Seitenwechsel verlor der Niederländer den Ball dann aber im Spielaufbau und lud Onni Valakari zu einer aussichtsreichen Gelegenheit ein. Schwolow war beim Versuch des Finnen allerdings aufmerksam (43.).

Dominique Heintz trifft zur Führung

Die bis dahin beste Chance hatte der Bundesligist unmittelbar nach Wiederanpfiff. Laidouni spielte Sheraldo Becker den Ball perfekt in den Lauf, der scheiterte jedoch frei und in bester Abschlussposition an Ivisa Ivusic im Pafos-Kasten (46.). Kurz darauf war es wieder Laidouni, der eine Idee hatte. Diesmal scheiterte Jordan Siebatcheu an Ivusic (48.). Infolge der Ecke, die aus der Klärungsaktion resultierte, ging Union in Führung. Dominique Heintz verwertete einen Abpraller am langen Pfosten gedankenschnell (49.).



Auf der Gegenseite war Jakob Busk, zur Pause für Schwolow zwischen die Pfosten gerückt, bei einem Kopfball von Palacios Murillo zur Stelle (58.).

Fischer wechselte die Mannschaft zur Mitte des zweiten Durchgangs ein wenig durch. Hollerbach und Mikkel Kaufmann bildeten in den letzten 25 Minuten das Sturmduo, Aljoscha Kemlein rückte ins Zentrum der Dreierkette, und auch Milos Pantovic bekam im Gegensatz zu den Tests gegen Rapid Wien (3:0) und Holstein Kiel (1:2) Zeit, sich auf einer der beiden Achterpositionen zu zeigen.

Als die Partie allmählich dem Ende entgegentrudelte, sorgten die Zyprer noch einmal für einen Wachmacher, genauer gesagt für zwei. Bruno Felipe zog aus der Distanz ab, die Kugel wurde für Busk unhaltbar ins Tor abgefälscht – 1:1 (80.). Die Zyprer bekamen nun Oberwasser. Busk parierte noch den Distanzschuss von Bruno Tavares (84.), beim Siegtreffer von Magomedkhabib Abdusalamov konnte er dagegen nicht mehr rettend eingreifen (88.).



Aufstellung 1. FC Union Berlin: Schwolow (46. Busk) – Jaeckel, Knoche (30. Doekhi; 60. Kemlein), Heintz – Trimmel, Král, Skarke (84. Dehl), Aaronson (84. Jahaj), Laidouni (60. Pantovic) – Becker (65. Hollerbach), Siebatcheu (65. Kaufmann). Tore: 1:0 Heintz (49.), 1:1 Bruno Felipe (80.), 1:2 Abdusalamov (88.).