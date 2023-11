1. FC Union Berlin: Rot gegen Urs Fischer folgte auf eine Fehlentscheidung

Nicht wenige Fans hatten das Stadion schon verlassen, da kam es am Dienstagabend noch einmal zu einer Szene, die die Gemüter in Reihen des 1. FC Union Berlin arg erhitzte. Nach dem verlorenen Pokalspiel in Stuttgart (0:1) ging Trainer Urs Fischer auf Schiedsrichter Sascha Stegemann zu, redete lautstark auf ihn ein und sah zu seinem Entsetzen als Reaktion des Unparteiischen die Rote Karte. Eine Szene, kaum vorstellbar, gilt der Schweizer doch als einer der besonnensten Trainer in der Bundesliga.

Doch was war überhaupt Inhalt der Konversation? In der letzten Szene der Partie unterbrach Stegemann den Ballbesitz der Köpenicker, weil Jérome Roussillon im Stuttgarter Strafraum lag. Es lag kein Foulspiel vor, trotzdem wollte der Schiedsrichter sicherstellen, dass der 30-Jährige nicht ernster verletzt war, und sich vergewissern, ob er medizinische Behandlung benötigte. So weit, so vorbildlich.



Dann aber, Roussillon hatte sich schon wieder aufgerappelt, ging es mit Ballbesitz für die Gastgeber weiter. Eine Fehlentscheidung, die die Eisernen um eine mögliche letzte Chance auf den Ausgleich brachte. „Ich habe ihn auf genau diese Entscheidung angesprochen, bin aber nicht beleidigend geworden. Er hat die Rote Karte dann damit begründet, dass ich zu forsch und aggressiv gewesen sei“, erklärte Fischer die Szene im Nachgang.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es wäre kein Fehler gewesen, Urs Fischer keine Rote Karte zu geben

Das Regelwerk sieht tatsächlich vor, dass Teamoffizielle sich im Dialog mit dem Schiedsrichtergespann auch verbal zurückhalten müssen. Es muss also nicht zwingend erst eine Beleidigung ausgesprochen werden, die einen Platzverweis rechtfertigt. Und trotzdem: Stegemann, der übrigens auch Torwarttrainer Michael Gspurning die Rote Karte zeigte, hätte in dieser Situation sicherlich auch keinen Fehler gemacht, ein Auge zuzudrücken.

Urs Fischer hatte mit seiner Elf in Stuttgart das elfte Pflichtspiel in Serie verloren. Zuvor hatte der Trainer fast alles geändert, was nur zu ändern war. Er stellte in der Hauptsache sein System von Dreier- auf Viererkette um, ließ Vize-Kapitän Rani Khedira und auch Star-Zugang Leonardo Bonucci auf der Bank, verhalf dafür Benedict Hollerbach zu dessen Startelf-Debüt im Union-Trikot. Am Ende fruchteten die Maßnahmen nicht. Die Köpenicker schieden nach einer im Vergleich zum Bundesliga-Spiel in Bremen zwar verbesserten, aber immer noch schwachen Leistung aus.