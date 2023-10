1. FC Union Berlin: Rückkehr zur eisernen Monarchie nach der Länderspielpause

Unter K.u.K. versteht man üblicherweise etwas, das mit Fußball nicht das Geringste zu tun hat. In dem Fall wird es korrekterweise k.u.k., also mit Kleinbuchstaben geschrieben, denn es steht für kaiserlich und königlich. Mit dem Ende der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1918 – hier das Kaisertum Österreich, da das Königreich Ungarn – hat auch dieses Kürzel seine Bedeutung nur noch in der Historie.

Auf den 1. FC Union Berlin trifft das K.u.K. trotzdem zu. Das vor allem auch, weil der eine, Rani Khedira, in der Hierarchie trotz des langjährigen Kapitäns Christopher Trimmel (sein Stellvertreter ist er sowieso schon) durchaus als Kaiser durchgeht und der andere, Robin Knoche, als König. Das wird den anderen nicht gerecht, schon klar, in den Jahren aber hat sich dieser Zustand dennoch herauskristallisiert. Besonders jetzt, da mit dem Abräumer und Aufbauer vor der Abwehr und dem Abwehrchef die beiden Mit-Anführer gefehlt haben – und das (um im Bild zu bleiben) Gefolge ohne sie schwächelte wie nie zuvor.

Das Doppel Franck Ribery und Arjen Robben ist legendär

Es hat schon immer Mannschaften gegeben, die auf einen oder zwei Spieler fixiert waren, von den ganz großen Persönlichkeiten wie Pelé, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane oder Lionel Messi abgesehen. Auch grandiose Pärchen hat es gegeben. Einige Nummern kleiner als diese Jahrhundertfußballer haben sie auch in der Bundesliga überzeugt: Das Wirbel-Wusel-Doppel mit Franck Ribery und Arjen Robben bei den Bayern ist zwar einige Jahre her, aber trotzdem noch legendär.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wieder einige Nummern kleiner hat es das auch bei den Eisernen gegeben. Karsten Heine und Lutz Hendel waren viele Jahre wie Latsch und Bommel, auch Wolfgang Matthies und Lutz Möckel, danach Olaf Seier und André Sirocks, Christian Beeck und Sergej Barbarez, Torsten Mattuschka und John Jairo Mosquera, Damir Kreilach und Felix Kroos, Grischa Prömel und Michael Parensen, derzeit neben K.u.K. auch Sheraldo Becker und Kevin Behrens. Das mit der Alliteration ist eine Spielerei, zugegeben. Irgendwie kommt es trotzdem hin, und bei Khedira und Knoche stimmt es sogar bei Rani und Robin.

Bei beiden ist es ohnehin mehr. Das zeigen erstens die Resultate aus ihren gemeinsamen zwei Jahren in Köpenick vor dieser Saison, das zeigen zweitens die aktuellen Partien noch viel deutlicher. In den Jahren 2021/22 und 22/23 haben die Eisernen bei Spielen um Punkte 34 Siege eingefahren. In allen (!) diesen Partien standen Khedira und Knoche gemeinsam auf dem Platz. Das könnte man eingebaute Sieggarantie nennen. In diesem Zeitraum kassierten die Männer um Trainer Urs Fischer 17 Niederlagen. Nur: Bei sechs davon hat einer der beiden gefehlt. Bei einem 0:1 in Fürth blieb Khedira auf der Bank und bei einem 0:3 in Dortmund saß er eine Gelbsperre ab; bei einem 0:1 in Bielefeld fehlte Knoche wegen fünf Gelber Karten und bei einem 0:2 in Frankfurt hockte er auf der Bank; bei einem 1:4 in Freiburg war Khedira erneut gesperrt; bei einem 2:4 bei der TSG Hoffenheim lag Knoche mit einem Infekt flach.

Bei den 4:1-Siegen gegen Mainz und Darmstadt fehlte Khedira auch schon

Das sagen – Verrücktheit hin, Aberglaube her – zumindest die Zahlen. In diesem Spieljahr läuft es mit den Siegen ein wenig anders. Bei den 4:1-Erfolgen gegen Mainz und in Darmstadt war Khedira nicht dabei, Knoche dafür schon. Es waren in ihrer gemeinsamen Zeit in Berlin die beiden ersten Dreier, bei denen nur einer von ihnen mitspielte. Andererseits setzt sich die kuriose Serie der Niederlagen fort, denn gemeinsam standen K.u.K. bei keinem dieser Spiele auf dem Platz. Bei den drei letzten – Champions League ausgeklammert – fehlten gar beide.

Das könnte als Alarmsignal gedeutet werden. Als Zeichen, dass ohne den einen oder den anderen die Balance flöten ist. Viel schlimmer noch. Es könnte sich ein Gefühl von Abhängigkeit einschleichen. Das ist nie gut für ein Team. Was dagegen hilft? Erst einmal nichts. Oder doch. Ein Sieg. Da beide wieder trainieren, könnte es am Sonnabend gegen Stuttgart sogar ein gemeinsamer sein.