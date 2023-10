Seit etwas mehr als fünf Jahren ist Oliver Ruhnert der starke Mann im sportlichen Bereich des 1. FC Union Berlin. Er verpflichtete einst Trainer Urs Fischer. Gemeinsam schrieb das Duo eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die die Köpenicker bis in die Champions League geführt hat.

Nun berichtet die Bild-Zeitung, dass Zweitligist FC Schalke 04 Ruhnert zur neuen Saison als Sportchef verpflichten will. Der 51-Jährige arbeitete einst als Leiter der Nachwuchsabteilung bei den Knappen. Für die vakante Position des Chefscouts wechselte er dann in die Hauptstadt, ein Jahr später stieg er zum Geschäftsführer Profifußball auf.

Laut des Medienberichts vom Mittwoch soll sich auf Schalke eine Opposition gebildet haben, die eine außerordentliche Mitgliederversammlung organisieren und dort den Aufsichtsrat stürzen möchte. Wer tatsächlich Teil besagter Opposition ist und wie stark diese sein wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Es geht allerdings nicht um eine sofortige Verpflichtung Ruhnerts, sondern erst um ein Engagement zur Saison 2024/25.

Ruhnert, dessen Familie nicht mit ihm in Berlin, sondern noch immer in der alten Heimat wohnt, hat noch zahlreiche Verbindungen zu seinem ehemaligen Verein. Zudem ist er in der Politik in Iserlohn bei den Linken als Fraktionsvorsitzender engagiert und Schiedsrichter im Amateurbereich. Bis zum Ende der laufenden Saison soll derweil Horst Heldt, der ebenfalls schon auf Schalke arbeitete, die Führung übernehmen, um dann gemeinsam mit Ruhnert den Total-Absturz des Traditionsklubs zu verhindern.

Am Dienstag erlebte Ruhnert mit dem 1. FC Union Berlin wohl den bisherigen Tiefpunkt seiner Amtszeit. Gegen Sporting Braga unterlag der Tabellenelfte der Bundesliga in der Champions League nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung noch mit 2:3. Es war die sechst Pflichtspiel-Niederlage in Serie. Das gab es unter der Führung von Ruhnert und Fischer zuvor noch nie.