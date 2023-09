In Vorbereitung auf das Champions-League-Heimspieldebüt am kommenden Dienstag im Berliner Olympiastadion wird das Trainerteam des 1. FC Union Berlin mit Sicherheit auch diesen Auftritt des Sporting Clube de Braga noch einmal eingehend studieren. Stellt sich allerdings die Frage, inwieweit dieses Spiel vom Donnerstagabend tatsächlich Rückschlüsse auf die aktuelle Form der Mannschaft von Trainer Artur Jorge gibt. Von einer Generalprobe kann aufgrund der Spielstärke des Gegners jedenfalls nur bedingt die Rede sein.

4:2 siegte Sporting im kleinen, aber dennoch bei weitem nicht ausverkauften Stadion des Aufsteigers Estrela Amadora, hatte dabei zunächst alles im Griff, um nach dem Treffer zum 3:0 in der 68. Minute doch noch mal in Bedrängnis zu geraten. Der Außenseiter kam unter Mithilfe einer fahrigen Abwehr noch zu zwei Toren, hatte in der Schlussphase durch Alione Ndour gar noch die Chance zum Ausgleich, bevor Bragas Kapitän Ricardo Horta in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem Schuss aus 18 Metern die Entscheidung herbeiführte.

Parallelen zu Union

Von einem „verdienten Sieg“ sprach Coach Jorge nach dem letzten Praxistext vor dem Showdown mit den Eisernen, zudem von „Höhen und Tiefen“ und auch von „individuellen Fehlern“, die das Comeback des Gegners begünstigt hätten. Neben Horta hatten sich auch noch Àlvaro Djaló (13. und 49.) und Simon Banza (68.) als Torschützen eingebracht.

Das mit den Höhen und Tiefen lässt sich für Braga freilich nicht nur auf diese Partie anwenden. Der Vorjahresdritte der Primeira Liga hat sich in der aktuellen Saison zum einen schon ein paar Ausrutscher erlaubt wie das 1:3 gegen den FC Famalicão zum Saisonauftakt oder das 1:3 in Farense Mitte September, zum anderen auch ansprechende Leistungen auf den Platz gebracht. Wie beim 1:1 gegen Sporting Lissabon oder beim 4:1 gegen Boavista Porto oder eben wie in der zweiten Hälfte der Champions-League-Begegnung mit der SSC Neapel. Zu einem Happy End reichte es da aber nicht, weil Abwehrmann Sikou Niakaté in der 88. Minute ein Eigentor zum 1:2 fabrizierte.

Fakt ist, dass bei Braga in einer Parallele zu Union der eine oder andere Schlüsselspieler noch nicht in der gewünschten Form ist. Das gilt nicht für Spielmacher Ricardo Horta oder aber auch Banza, der bereits viermal in dieser Saison getroffen hat und sich damit erst mal vor Abel Ruiz den Platz im Sturmzentrum gesichert haben dürfte, sondern im Besonderen für Keeper Matheus und die Spieler, die bis dato in der Vierer-Abwehrkette zum Einsatz gekommen sind. Also zuvorderst für Niakaté, Serdar Saatci und José Fonte.

Abstimmungsprobleme im zentralen Mittelfeld

Auch Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati tritt als zentraler Mittelfeldspieler noch nicht so dominant in Erscheinung wie in der vergangenen Saison – zumindest bei den Spielen in der höchsten portugiesischen Spielklasse. Der Libyer, der im Sommer mit einigen Premier-League-Klubs sowie mit Benfica Lissabon in Verbindung gebracht wurde, aber schließlich seinen Vertrag in Braga bis 2026 verlängerte, und Rodrigo Zalazar, der im Juli vom FC Schalke nach Braga kam, haben allen Anschein nach bei Positionierung im Zentrum des Spiels noch Abstimmungsprobleme.

Die Zahlen sprechen für sich: Nur einmal spielte Braga in den bisherigen elf Spielen der aktuellen Saison (inklusive Champions-League-Qualifikation) zu null, allein in den vergangenen sechs Spielen musste Matheus, der beim Gegentreffer zum 2:3 gegen Amadora gar nicht gut aussah, zehnmal hinter sich greifen. Wobei die Punkteausbeute (13 aus 7 Spielen) in der Liga immer noch passabel ist.

Ein Vorteil für den SC Braga, den die Eisernen schon in der Europa League zum Gegner hatten, könnte im Hinblick auf das zweite Gruppenspiel in der Champions League sein, dass man zwei Vorbereitungstage mehr zur Verfügung hat als die Unioner. In gewisser Weise darf das sogar als leichte Form der Wettbewerbsverzerrung bewertet werden.