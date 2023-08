1. FC Union Berlin startet in die neue Saison: Eine Vorschau in Zahlen

Was allein zwischen dem 4:0 vor einer Woche im DFB-Pokal bei Astoria Walldorf und dem Bundesligastart gegen Mainz 05 am Sonntag rund um den 1. FC Union Berlin los war, sprengt fast jede Dimension. Da wird mit Robin Gosens erstmals ein aktueller deutscher Nationalspieler verpflichtet, und nur Stunden später kommt mit Kevin Volland ein weiterer Hochkaräter.

Vor ihrer fünften Saison in Deutschlands höchster Spielklasse und ihrem Debüt in der Champions League mischen die Eisernen das Establishment auf und lassen es auf dem Transfermarkt krachen. Was 2019 klein begann und unterwürfig als „ein Jahr Urlaub in der Bundesliga“ bezeichnet wurde, hat sich zum permanenten Höhenflug entwickelt. In der etwas anderen Vorschau auf die beginnende Jagd um Punkte präsentieren wir Ihnen Zahlen, Zahlen, Zahlen. Da geht fast unter, dass Robin Knoche vor seinem 100. Punktspiel im Trikot der Eisernen steht.

1 Rote Laterne hing bisher in der Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei – kurioserweise gleich nach dem Premierenspiel, dem fast schon legendären 0:4 am 18. August 2019 gegen RB Leipzig.



5 Gegentore sind die größte Packung, die das Team um Trainer Urs Fischer übergebraten bekam. Es sind ein 0:5 in Dortmund und eines in Leverkusen, ein 2:5 in Frankfurt und eines zu Hause gegen Bayern München.

6 Treffer in einem Spiel sind eiserner Rekord, erzielt beim 6:1 in der vorigen Saison auf Schalke, als je zweimal Sheraldo Becker und Sven Michel sowie Morten Thorsby und Janik Haberer trafen.



7 Rang-1-Platzierungen haben die Eisernen bislang vorzuweisen. Alle stammen aus der vorigen Saison. Im Platz-1-Ranking aller Spielzeiten ist der 1. FC Union die Nummer 19. Angeführt wird die Bestenliste von Bayern München. Der Dauermeister hatte Platz 1 bisher 879-mal inne.

8 seiner 16 Treffer, die Max Kruse für den 1. FC Union erzielte, resultieren aus Elfmetern. Damit ist der ehemalige deutsche Nationalspieler in der Disziplin Tore vom Punkt der mit Abstand erfolgreichste Rot-Weiße vor Taiwo Awoniyi und Sebastian Polter, die je zwei Elfmeter verwandelten.



10 Platzverweise wurden gegen Spieler aus Köpenick ausgesprochen. Robert Andrich und Marvin Friedrich, der eine wechselte 2021 zu Bayer Leverkusen, der andere im Januar 2022 zu Borussia Mönchengladbach, hatte es jeweils zweimal erwischt.

Mal wieder ein Platzverweis: Robert Andrich (Mitte) hat gemeinsam mit Marvin Friedrich die meisten Roten Karten im Trikot des 1. FC Union Berlin in der Bundesliga gesehen. O. Behrendt/imago

14 Spiele in Folge ohne Niederlage ist die längste Positivserie. Die gelang dem 1. FC Union im Jahr 2022 saisonübergreifend zwischen dem 1. April mit einem 1:0 zu Hause gegen den 1. FC Köln und dem 18. September mit einem 2:0 wiederum im Stadion An der Alten Försterei gegen den VfL Wolfsburg. In dieser Zeit gab es elf Siege und drei Unentschieden bei 32:10 Toren.



15 Saisontore sind das Maximum, die ein Spieler der Eisernen erreicht hat. Taiwo Awoniyi ist das im Spieljahr 2021/22 gelungen. Mit 20 Treffern ist der Nigerianer zudem der aktuell erfolgreichste Union-Torschütze in der Bundesliga vor Sheraldo Becker mit 18.

17 Minuten benötigte Joel Pohjanpalo für seine drei Treffer, die am 24. April 2021 zu einem 3:1-Heimsieg gegen Werder Bremen führten. Es ist der bislang einzige Hattrick, der einem Union-Spieler in der Bundesliga gelang.



19 Jahre und 247 Tage zählte Tim Maciejewski, als er am 7. November 2020 beim 5:0 gegen Arminia Bielefeld eingewechselt wurde. Er ist der Benjamin unter allen in der Bundesliga bisher eingesetzten Union-Spielern. Inzwischen geht der Angreifer auf Anraten von Kevin Behrens, der vor zwei Jahren von dort nach Köpenick kam, für den SV Sandhausen auf Torejagd.

21 Sekunden genügten Sven Michel am 23. April 2022, um nach seiner Einwechslung in Leipzig den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Am Ende bereitete der Angreifer, der in dieser Saison für Ligakonkurrent FC Augsburg stürmt, sogar den 2:1-Siegtreffer durch Kevin Behrens vor.



23 Spiele, seit einem 0:3 am 13. Februar 2022 gegen Borussia Dortmund, sind die Wuhlheider im Stadion An der Alten Försterei ohne Niederlage. Das ist die aktuell längste Ungeschlagen-Serie in Heimspielen aller Bundesligisten.

33 Jahre und 117 Tage hatte Michael Parensen auf dem Buckel, als er am 19. Oktober 2019 beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Freiburg erstmals in der Bundesliga zum Einsatz kam. Der „ewige Micha“, inzwischen Technischer Direktor der Lizenzspielerabteilung im Verein, ist somit der älteste Bundesligadebütant der Rot-Weißen.

Michael Parensen (l.) feierte gegen den SC Freiburg sein Bundesligadebüt – mit 33 Jahren O. Behrendt/imago

35 Jahre und 72 Tage war Christopher Trimmel alt, als er am 7. Mai 2022 beim damaligen 4:1 in Freiburg mit einem Kopfball das 2:0 erzielte. Damit löste der Österreicher Christian Gentner als ältesten Torschützen ab.



36 Jahre und 92 Tage und schon wieder Trimmel – seit dem letzten Spiel der vorigen Saison, dem 1:0 gegen Werder Bremen, steht der Ältesten-Rekord für einen Akteur aus Köpenick bei dieser Marke. Der Kapitän ist nicht nur der Eisern-Oldie, sondern einer der ältesten Spieler in der neuen Saison. Lediglich Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt/39 Jahre), Anthony Losilla (VfL Bochum), Manuel Neuer (Bayern München/beide 37) und Norman Theuerkauf (1. FC Heidenheim/36 und genau einen Monat vor Trimmel geboren) haben noch mehr Lebenszeit hinter sich als der Union-Anführer.

54 Teams haben vor dem 1. FC Union in der Bundesliga gespielt, die Eisernen waren 2019 der vier Jahre lang jüngste Neuling in Deutschlands Beletage. Am Sonnabend, 15.30 Uhr, kommt mit dem Spiel beim VfL Wolfsburg der 1. FC Heidenheim als 56. Team dazu.



58 Siege in 136 Spielen sind eine glänzende Ausbeute. Auf gleichfalls 58 kommt in seiner Bundesliga-Zugehörigkeit der FC St. Pauli, von der Fußball-Philosophie her so etwas wie Unions Bruder im Geiste. Nur haben die Hamburger für ihre Dreier genau die doppelte Anzahl an Spielen benötigt, sie waren acht Jahre erstklassig.

67 Spieler kamen bisher für das Team von Trainer Urs Fischer zum Einsatz – von Abdullahi, Suleiman bis Voglsammer, Andreas.



113 Partien und Trimmel zum Dritten! So viele Bundesligaspiele hat der Abwehrmann in den Beinen. Der österreichische Internationale (25 Länderspiele), seit 2014 im Verein, ist damit der eiserne Dauerbrenner.



135 Spiele hat Urs Fischer als Trainer die Verantwortung getragen. Nur einmal, im Heimspiel gegen den FC Bayern gleich in der ersten Saison, ließ sich der Schweizer wegen eines Todesfalls in der Familie von seinem Assistenten Markus Hoffmann vertreten.

210 Punkte haben die Eisernen nach vier Spielzeiten auf ihrem Konto – das ist Rang 35 in der „ewigen Tabelle“. Noch liegt Energie Cottbus um einen Zähler besser auf Rang 34, doch die Lausitzer benötigten für ihre Ausbeute zwei Spielzeiten mehr. Der FC Bayern hat in seinen ersten vier Jahren (nach Drei-Punkte-Regel) 238 Zähler erreicht, Borussia Dortmund 218 (die zwei ersten Spielzeiten mit je 30 Partien), Borussia Mönchengladbach dagegen „nur“ 191. Auch wenn es jedem Eisern-Fan wehtut: RB Leipzig kommt in seinen ersten vier Jahren auf 252 Punkte. Bei aller ausgemachten Lieblingsfeindschaft – Respekt!

Bei 135 Spielen hat Urs Fischer als Trainer des 1. FC Union Berlin an der Seitenlinie gestanden. John MacDougall/AFP

16.149 Kilometer, so die peniblen Datenmesser, spulten die Spieler der Rot-Weißen in ihren vier Spielzeiten zurück – Bundesliga-Spitze. Es ist Luftlinie die Entfernung von Berlin nach Sydney. In der vorigen Saison war nur Köln um läppische 17 Kilometer besser. Mit Steffen Baumgart werden die Geißböcke aber auch von einem ehemaligen Union-Spieler trainiert.

22.012 Zuschauer kamen in der vorigen Saison im Schnitt zu den Heimspielen ins Stadion An der Alten Försterei – 17 Mal ausverkauft! Trotzdem liegen die Eisernen, weil sie die kleinste Heimspielstätte haben, in diesem Ranking auf dem letzten Platz. Borussia Dortmund war mit einem Zuschauerschnitt pro Heimspiel von 80.426 einmal mehr nicht zu schlagen.

15.000.000 Euro lassen sich die Macher aus der Wuhlheide Robin Gosens kosten, zwei Millionen Euro Boni inklusive. Der deutsche Nationalspieler, der zuletzt bei Inter Mailand spielte und seit Dienstag ein Eiserner ist, ist der mit Abstand teuerste Transfer in der Geschichte des 1. FC Union. Er löst damit Taiwo Awoniyi und Josip Juranovic ab. Der Nigerianer, der 2021 vom FC Liverpool fest verpflichtet wurde, und der Kroate, der im Januar 2023 von Celtic Glasgow kam, kosteten jeweils 8,55 Millionen Euro.



194.000.000 Euro beträgt laut transfermarkt.de der Marktwert des Union-Kaders. Allerdings sind Veränderungen sowohl bei Zu- wie bei Abgängen weiterhin möglich. Das Transferfenster, das seit 1. Juli geöffnet ist, schließt am 1. September, 18 Uhr.