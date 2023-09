1. FC Union Berlin startet Tageskartenverkauf für Champions-League-Heimspiele

Die Nachfrage nach den Dauerkarten für die Heimspiele des 1. FC Union Berlin in der Gruppenphase der Champions League im Berliner Olympiastadion war so groß, dass kurzzeitig die Systeme des Ticketdienstleisters überlastet waren. Das war vor etwa einem Monat. Und obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keiner wissen konnte, wen die Eisernen letztendlich als Gegner zugelost bekommen, war das gesamte Kontingent (40.000 Dauerkarten) innerhalb von 30 Stunden vergriffen.



Nun gibt es ab kommenden Montag, den 11. September, in einer zweiten Verkaufsphase die Möglichkeit, für die Einzelspiele Eintrittskarten zu erwerben, also für die Partien gegen den Sporting Clube de Braga (3. Oktober/18.45 Uhr), gegen den SSC Neapel (24. Oktober/21 Uhr) und gegen Real Madrid (12. Dezember/21 Uhr).

Mitglieder haben Vorverkaufsrecht

Mitglieder des Vereins, die auf den Kauf einer Dauerkarte verzichtet haben, genießen dabei ein Vorverkaufsrecht. Die sogenannte Mitgliederphase 1 mit einem Verkaufslimit von zwei Eintrittskarten pro Mitglied startet am 11. September um Punkt 12 Uhr, endet am Folgetag um 17 Uhr. Dabei gibt es für maximal ein Ticket einen Mitglieder-Rabatt, ein zweites Ticket ist nur zum Vollzahler-Tarif zu haben. Es sei denn, es besteht Anspruch auf einen Kinder- bzw. Jugendlichen-Rabatt.

In der Kategorie 1 zahlt ein Vollzahler dabei 85 Euro, ein Mitglied 70 Euro, Kinder und Jugendliche lediglich 42,50 Euro. In der günstigsten Kategorie, der Kategorie 4, kann dann tatsächlich von einer „Königsklasse für alle“ gesprochen werden. Vollzahler können sich hier für 50 Euro, Mitglieder für 35 Euro und Kinder/Jugendliche für gerade mal 25 Euro einen Platz im Stadion sichern.

Bei einer entsprechenden Verfügbarkeit können sich alle Klub-Mitglieder ab Mittwoch, 13. September, in einem Slot mit dem Titel „Mitgliederphase 2“ weitere Karten sichern. Auch hier geht’s um 12 Uhr los. Schlusspfiff ist am Donnerstag um 17 Uhr. Tickets gibt es hierbei nur zum Vollzahlertarif oder eben zum Kinder-/Jugendlichen-Tarif.



Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dann tatsächlich noch nicht alle Karten verkauft sind, hat Union noch eine Phase 3 mit ins Programm aufgenommen. Der „Freie Verkauf“ würde am 16. September ab 12 Uhr starten.