Frederik Rönnow: Es ist für die ganze Mannschaft sehr bitter. Wir haben großartig gekämpft, allerdings gab es auch Momente, in denen wir zu einfach den Ball verloren haben. Wenn man nach 90 Minuten ein 0:0 im Bernabéu hält und dann so ein Gegentor kassiert, ist das wirklich traurig. In manchen Situationen brauchten wir heute auch ein bisschen Glück. Sehr schade, dass es nicht gereicht hat.

Kevin Behrens: Die Gefühlslage ist sehr gemischt. Wir sind extrem enttäuscht, dass wir ein gutes Spiel gemacht und trotzdem verloren haben. Aber wir sind auch stolz, dass wir so gut mithalten konnten, auch wenn wir keine großen Torchancen hatten. Wir sind viel gelaufen, haben alles reingehauen, da ist es normal, dass am Ende die Kräfte auch nachlassen. In der Bundesliga erwarten uns jetzt andere Spiele, aber trotzdem kann uns der Auftritt heute sehr viel Mut für die nächsten Wochen geben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Carlo Ancelotti (auf der Pressekonferenz): Es war klar, dass das Spiel so wird, viel Kontrolle und ein Union Berlin, das tief steht und sehr gut verteidigt. Sie haben uns nicht viel Raum gelassen, um zwischen den Linien zu spielen, wir haben es aber immer versucht. Wir waren gut bei ruhenden Bällen und beim Pressing nach Ballverlust. Wir hätten früher ein Tor erzielen können. Aber das Tor am Ende war wichtig, denn das ist der Geist dieses Trikots: bis zur letzten Minute daran zu glauben.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Wenn dir nur eine Minute fehlt, um einen Punkt aus Madrid mitzunehmen, dann ist man am Ende enttäuscht. Ich bin aber auch stolz, wenn ich sehe, was die Mannschaft heute geleistet hat. Sie haben alles investiert, was möglich war. In der ersten halben Stunde war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir waren sehr diszipliniert und haben erwachsen Fußball gespielt. Danach haben sich kleine Fehler eingeschlichen, gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir kaum mehr Entlastung. Lange Zeit hatten wir das nötige Glück auf unserer Seite, aber am Ende hat es nicht sein sollen.