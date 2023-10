Urs Fischer nach Suspendierung von David Fofana: „Hoffe, dass er davon lernt“

Das Licht flackert an diesem grauen Donnerstag ein wenig im Presseraum des Stadions An der Alten Försterei. Die imposant beleuchtete Bühne, die dort noch am Montag im Vorfeld des Champions-League-Spiels gegen die SSC Neapel als optischer Rahmen diente, ist längst abgebaut. Es wartet das Kerngeschäft, am Sonnabend (15.30 Uhr) tritt der 1. FC Union Berlin beim SV Werder Bremen an. Dort können sich Cheftrainer Urs Fischer und seine Mannschaft im Kampf gegen einen punktgleichen Tabellennachbarn keine Fehler mehr leisten. Eine zehnte Niederlage in Folge würde für die Köpenicker nur schwer zu verkraften sein und könnte Folgen haben.

David Fofana wird in Bremen und Stuttgart nicht dabei sein

Pünktlich wie eine Schweizer Uhr betritt Fischer den Raum. Er lacht kurz, dann kann die Pressekonferenz schon anfangen. Bevor der Cheftrainer etwas sagt, ergreift Medienchef Christian Arbeit das Wort, informiert alle Anwesenden, bevor es überhaupt Fragen zu diesem Thema gibt, dass David Fofana vom Verein für eine Woche suspendiert wurde. Über den verweigerten Handschlag mit Fischer nach der Auswechslung wurde mit dem Stürmer gesprochen, bis nächste Woche Mittwoch trainiert er individuell, wird das Spiel in Bremen, aber auch den Auftritt im DFB-Pokal am kommenden Dienstag beim VfB Stuttgart damit verpassen.

Danach ist Fischer an der Reihe. Viel Zeit, um über die ordentliche, aber wieder einmal erfolglose Leistung gegen den italienischen Meister zu reden, nimmt er sich nicht. Denn auch wenn der 1. FC Union Berlin die Stabilität und Kompaktheit, die die Mannschaft im Laufe der vergangenen Saison auszeichnete, am Dienstag mal wieder über 90 Minuten gezeigt hat, endete das Spiel mit einer erneut knappen Niederlage. „Sie schießen einmal auf unser Tor und wir verlieren das Spiel“, sagt Fischer noch immer trostlos.

Auch gegen den SV Werder Bremen erwartet er ein enges und schwieriges Spiel. „Es muss um Mentalität und Leidenschaft gehen“, so Fischer. Der punktgleiche Tabellennachbar sei eine organisierte und kompakte Mannschaft, die schnell auf die Kette spielt und bei den zweiten Bällen gefährlich sein kann. „Ihr letzter Auftritt in Dortmund war sehr gut“, sagt Fischer über das knappe 0:1 bei Borussia Dortmund.

Werder Bremen hat ebenfalls erst sechs Punkte gesammelt

Die Bremer hatten einen schwierigen Start in die Bundesliga. Wie die Eisernen sammelte auch der SV Werder erst sechs Punkte in acht Spielen. Der Abstiegsplatz ist nur zwei Punkte entfernt. „Es geht um den Klassenerhalt“, sagt Fischer. Als Unions Cheftrainer dieselbe Aussage am Anfang der Saison gemacht hatte, verstanden viele nicht, wie es möglich sei, in der Königsklasse zu spielen und in der Bundesliga „nur“ den Klassenerhalt als Ziel auszurufen. Laut Fischer sei jetzt das Wichtigste, wieder in die Spur zu kommen und die „Basics“ wiederzufinden.



Leicht wird die Aufgabe für Urs Fischer nicht, der 57-Jährige ist sich darüber bewusst. András Schaefer, Josip Juranovic und Danilho Doekhi sind verletzt und fallen am Sonnabend aus. Jerome Roussilon sollte ab Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren, Fischer sei „zuversichtlich“, dass der Linksfuß am Sonnabend einsatzbereit sein könnte.

Affäre Fofana: Verein suspendiert den Leihspieler eine Woche lang

Das wäre auch David Fofana. Zumindest körperlich, vom Verein wurde er, wie eingangs erwähnt, suspendiert. Für seine Aktion hatte sich der 20-Jährige noch in der Nacht via Instagram und danach auch persönlich beim Trainer und bei Geschäftsführer Oliver Ruhnert entschuldigt. „Ich hoffe, dass der Junge aus solchen Situationen lernt“, sagte Fischer. Der Trainer erklärte, dass er sich von der Aktion nicht persönlich angegriffen gefühlt habe, weil es um die Mannschaft gehe. „Fußball ist immer noch ein Teamsport, da muss man sich manchmal einordnen“, sagte der 57 Jahre alte Schweizer. „Da geht es darum, Entscheidungen zu akzeptieren.“

Fakt ist damit, dass Fischer seine Angriffsreihe abermals ändern wird, möglicherweise Kevin Behrens wieder an die Seite von Sheraldo Becker in die Startelf rückt. Dort hat die Rückkehr von Robin Knoche und Rani Khedira der Mannschaft sehr gutgetan. Gegen Neapel war zu sehen, dass mehr Selbstvertrauen und Stabilität in die Abwehr zurückgekehrt sind. In der Offensive jedoch sehen die Statistiken der Eisernen derzeit recht düster aus. Lediglich fünf Tore schoss der 1. FC Union Berlin in den vergangenen neun Spielen, diese Tendenz muss am Sonnabend unbedingt gekippt werden. „Dieses Gerüst, diese Achse, wiederaufzubauen, ist enorm wichtig“, so Fischer. Wegen der wenigen Tore heißt es weiterhin „dranzubleiben und Tor-Möglichkeiten zu erspielen, ohne diese Kompaktheit zu verlieren“.

Wie ist die Stimmung bei den Eisernen?

Unions Pechsträhne scheint sich mittlerweile auch auf die Kabine auswirken. Nicht nur wegen Fofanas verweigerten Handschlag. Am Mittwoch veröffentlichte Leonardo Bonucci einen Beitrag auf den sozialen Medien, in dem er eine wichtige Stellungnahme zur Unterstützung der Mannschaft aussprach. „Der Einzelne steht im Hintergrund, wenn es um die Verteidigung der Mannschaft geht“, sagte Bonucci und kritisierte zudem die Medienberichterstattung aus seiner Heimat Italien über ihn, die er als „erfunden“ bezeichnete.

„Das ist eine Ente“, antwortet Fischer auf eine Frage zu diesem Thema. Er habe drei Tage zuvor mit dem Abwehrspieler gesprochen. „Natürlich ist Bonucci enttäuscht, wenn er nicht von Anfang spielt“, sagt der Schweizer, „aber das sind auch alle Spieler.“ Bonuccis Verhalten in der Mannschaft sei „vorbildlich“. Bei Fischer gehe es um ein Leistungsprinzip, das zur Entscheidung der Startelf führt. Diese Themen seien dem Cheftrainer zufolge „unnötig“. Hauptthema sollte die Niederlagenserie sein. „Wir liefern euch Schlagzeilen“, sagte Fischer. In den letzten fünf Jahren sei das nicht üblich gewesen. Zumindest nicht in dieser Form.