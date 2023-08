Droht dem 1. FC Union Berlin unmittelbar vor dem Pflichtspiel-Auftakt in die neue Saison eine sportliche Hiobsbotschaft? Nach Informationen des italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio soll der Torhüter Frederik Rönnow ins Visier von Lazio Rom geraten sein. Mehr noch: Der Däne ist einem Wechsel angeblich alles andere als abgeneigt.

Beim Serie-A-Klub würde der 31-Jährige, dessen Vertrag in Köpenick im kommenden Sommer auslaufen soll, nicht nur einen finanziellen Sprung nach oben machen. Sportlich müsste er keine Abstriche hinnehmen, hat Lazio die vergangene Saison auf Rang zwei beendet und spielt damit erstmals nach drei Jahren wieder in der Champions League.

Rönnow sollte als Nummer eins in die Saison gehen

Erst vor zwei Wochen hatten die Eisernen Alexander Schwolow vom Stadtrivalen Hertha BSC unter Vertrag genommen. Die Rollen im Torhüter-Team waren allerdings klar verteilt. Der Ex-Freiburger sollte die Rolle des Herausforderers einnehmen, Rönnow nach starken Leistungen in der vergangenen Spielzeit als Nummer eins in die Saison gehen.

Ein Wechsel könnte nun also auch in diesem Mannschaftsteil noch einmal für ordentlich Bewegung sorgen, nachdem sich der 1. FC Union Berlin in dieser Transfer-Periode weiterhin darauf einstellen muss, den Top-Stürmer Sheraldo Becker zu verlieren. Auch um Danilho Doekhi und Jordan Siebatcheu hatte es Wechsel-Gerüchte gegeben. Das Transfer-Fenster ist noch bis zum 31. August geöffnet.



Gianluca Di Marzio, der in seiner Heimat als bestens vernetzt gilt, war es auch, der vom sich anbahnenden Wechsel von Hertha-Schlussmann und Rönnows dänischem Landsmann Oliver Christensen zum AC Florenz berichtet hatte. Dieser Deal war von den Italienern am Mittwoch schließlich offiziell bestätigt worden.