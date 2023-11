Nach der 2:4-Niederlage bei Borussia Dortmund musste sich Urs Fischer zum ersten Mal die Frage stellen lassen, ob er sich denn Sorgen mache. Nach der zu diesem Zeitpunkt siebten Pflichtspielniederlage ging es dabei nicht nur um die sportliche Situation beim 1. FC Union Berlin, sondern auch um seine Perspektive als Trainer. Sorgen machte er sich zu diesem Zeitpunkt keine, weil es laut eigener Aussage nicht um ihn, sondern um die Mannschaft ginge. Vier weitere Anläufe hatte der Schweizer mit seinem Team danach in der Champions League, der Bundesliga und zuletzt dem DFB-Pokal genommen, vier weitere Male gingen die Eisernen nach dem Abpfiff als Verlierer vom Rasen und die Fragen nach seiner Person wurden deutlicher.

Erste Rückendeckung gibt es für Urs Fischer von Oliver Ruhnert

So richtige Lust, jede Woche aufs Neue darauf zu antworten, wie es denn um seinen Arbeitsplatz stehe, hatte der Cheftrainer freilich nicht. Hinwerfen, so wie es Bo Svenson am Donnerstagabend beim FSV Mainz 05 getan hatte, sei für ihn keine Option. Und das war und ist es anscheinend auch nicht für die sportliche Leitung. „Urs Fischer hat so viele Verdienste um diesen Klub. Wir sind absolut bereit, diesen Weg gemeinsam zu gehen, das weiß er auch“, sagte zwischendurch Manager Oliver Ruhnert und stärkte damit den Trainer. Weitere Rückendeckung hat der Schweizer nun auch vom Präsidenten erhalten.

In einem Vorwort des am Sonnabend erhältlichen Stadionheftes hat Dirk Zingler geschrieben, dass man selbstverständlich überprüfe, wem man die anspruchsvolle Aufgabe anvertrauen könne, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. „Die Antwort auf die Frage, wer das tun soll, lautet: Urs Fischer. Und zwar nicht aus Dankbarkeit für seine Leistungen in der Vergangenheit, sondern weil wir überzeugt davon sind, dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann“, so Zingler.

Fischer möchte mit dem 1. FC Union Berlin „eine Entwicklung sehen“

Fischer selbst hat diese Aussage seines Präsidenten mitbekommen. „In einer solchen Situation ist es wichtig, dieses Vertrauen zu spüren“, sagte er vor dem Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt. „Man hat die beiden Möglichkeiten: Man entlässt einen Trainer oder hält an ihm fest. Für beide Möglichkeiten gibt es ein Dafür und ein Dagegen“, so Fischer. Er spüre weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen, „aber bin mir auch bewusst, dass das keine Jobgarantie ist“. Vielmehr geht es für ihn jetzt darum, „weitere Schritte zu machen, eine Entwicklung zu sehen“.