Grischa Prömel: Es war für mich ein absolutes Highlight, eines der Spiele, auf das ich mich in dieser Saison am meisten gefreut habe. Man sieht so viele bekannte Gesichter wieder, mit denen man so große Erfolge gefeiert hat. Deshalb war es ein bisschen wie nach Hause kommen. Morgen haben wir frei, ich kann also hierbleiben und noch ein bisschen Zeit mit den Leuten verbringen. Ich verrate aber nicht, was geplant ist.

Sheraldo Becker: Es ist hart. Unser Start war nicht gut, ein sehr schlechtes Resultat in der Halbzeit die Folge davon. In der zweiten Halbzeit haben wir eine Menge Chancen kreiert, aber der Ball wollte nicht rein. Wir waren zuerst einfach nicht aggressiv genug und nicht unser Spiel gespielt. Es ist hart zu akzeptieren, dass wir jetzt vier Mal in Folge verloren haben. Das ist nicht Union Berlin.

Pellegrino Matarazzo (auf der Pressekonferenz): Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, waren reif und haben wenig bis gar keine Chancen von Union zugelassen. Wir haben die richtigen Momente gefunden, in denen wir die Tiefe attackieren mussten. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Momente verpasst, in denen wir ein bisschen mehr Kontrolle über das Spiel hätten gewinnen können. Wir hatten offensiv keine Entlastung mehr und mussten leiden. Im Gegensatz dazu haben wir aber hinten alles verteidigt, das hat mir gefallen. Ich glaube nicht, dass viele Gastmannschaften hier so einen Fußball zeigen, wie wir es heute getan haben.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Der Sieg von Hoffenheim ist verdient. In der ersten Halbzeit hatten wir keine Basics, es war eine Nicht-Leistung. Die zweite Halbzeit haben wir dann in einer Art und Weise gespielt, wie ich mir das von meiner Mannschaft vorstelle. Viel mehr möchte ich erst einmal nicht sagen, bevor ich mir das Spiel nochmal in Ruhe anschaue, sonst sage ich etwas falsches. Ich bin ein bisschen angefressen.