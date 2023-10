1. FC Union Berlin und Ajax Amsterdam: Eine Gruselserie im Gleichschritt

Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man. Das würde die Schultern der Macher und Spieler beim 1. FC Union Berlin ein wenig entlasten. Nur müssen sie die derzeitige Bürde mit dem freien Fall von Rang eins der Bundesliga mitten hinein in den Tabellenkeller dennoch allein tragen. Da verschafft nicht einmal der Blick in die Niederlande, wo es einen deutlich ambitionierteren Verein gerade noch mehr beutelt, Linderung.

Bei Ajax Amsterdam hängt die Rote Laterne

Ajax Amsterdam, das Flaggschiff der Eredivisie, ist angeschlagen wie nie in seiner 123-jährigen Historie. Mit 36 Titelgewinnen ist Ajax niederländischer Rekordmeister und einer von nur fünf Vereinen, der alle großen europäischen Trophäen gewonnen hat. Dieses Schwergewicht des europäischen Fußballs und der 1. FC Union Berlin, im Vergleich dazu ein eher winziges Licht, tragen ein ähnliches Leid in sich? Witzig, witzig, oder? Es ist dennoch so, für die Niederländer gefühlt deutlich schlimmer, für die Eisernen trotzdem alles andere als lustig. Der Sturz von der dominierenden Nummer eins ans Ende der Tabelle ist mehr als eine Majestätsbeleidigung. Er ist eine Vollkatastrophe. Bei Ajax hängt die Rote Laterne!

Vor acht Monaten erst standen sich die Weiß-Roten von dort und die Rot-Weißen von hier in den Play-offs zur Europa League gegenüber – mit dem besseren Ende für die Eisernen. Es war eine Sternstunde für die Männer aus Köpenick und der Beginn des Desasters für die Erben von Johan Cruyff und Frank Rijkaard, Ruud Krol und Johan Neeskens, Marco van Basten und Dennis Bergkamp. Während die Männer um Trainer Urs Fischer Vierter wurden und ihre für die Bundesliga und selbst für die DDR-Oberliga beste Platzierung bejubelten, wussten sie bei Ajax mit Rang drei, ihrem miesesten Ergebnis seit 17 Jahren, nichts anzufangen.

Seit Saisonbeginn jedoch ist alles anders, schlimmer nämlich, auch wenn der Start mit einem 4:1 von Ajax gegen Almelo und einem 4:1 von Union gegen Mainz identisch ausfiel. Eine, nie passte der Ausdruck besser, Momentaufnahme. Zwei Monate später geht es im Gleichschritt weiter, nur eben dramatisch nach unten. Wie der 1. FC Union Berlin wartet Ajax seit zehn Spielen auf einen Sieg, hat wenigstens dabei drei Spiele nicht verloren, trägt dafür umso mehr Hollywood in sich.



Während im Stadion an der Alten Försterei mit Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert die sportlich Verantwortlichen unantastbar scheinen, fliegt denen in der Johan-Cruyff-Arena alles um die Ohren. Maurice Steijn, Trainer-Nachfolger von John Heitinga: gefeuert. Sportdirektor Sven Mislintat, nach seiner Zeit beim VfB Stuttgart erst seit Mai bei Ajax: Vor fünf Wochen schon war es zu Ende. Pier Eringa, Chef des Aufsichtsrates: zurückgetreten. Allein Klaas-Jan Huntelaar, einst Torjäger auf Schalke, ist noch dabei, lässt sein Amt als Technischer Leiter jedoch krankheitsbedingt ruhen.

Viele Parallelen in den Spielen vom 1. FC Union Berlin und Ajax

Dafür gibt es in den Spielen viele Parallelen. Am Sonntag führte Ajax in Eindhoven, so wie Union drei Wochen zuvor in Dortmund, mit 2:1, verlor aber nicht wie die Eisernen 2:4, sondern kassierte noch ein Tor mehr. In der Europa League lagen die Niederländer gegen Olympique Marseille, so wie Union gegen Braga, 2:0 vorn, gingen nach dem 2:2 erneut in Führung, am Ende reichte es nur zum 3:3. Na gut, die Eisernen hatten gegen Braga verloren. Dafür drehte Ajax gegen Utrecht ein 0:2, schaffte innerhalb von 13 Minuten ein 3:2, verlor beim damaligen Tabellenletzten trotzdem 3:4. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz.

Wird nun, da es tiefer zumindest in dieser Saison dort nicht und hier nur drei Plätze geht, alles besser? Bevor es Kaffeesatzleserei wird, die Fakten. Der 1. FC Union Berlin hat es am Dienstag in Stuttgart im Pokal auf dem Fuß, die Gruselserie zu beenden und am Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt den Punktestand zu korrigieren. Ajax hat in zwei Heimspielen, Donnerstag gegen Volendam und Sonntag gegen Heerenveen, Gelegenheit, die Rote Laterne abzugeben. Hier bleibe ich sowieso am Ball, dort aber auch.