1. FC Union Berlin und Hertha BSC sind zwei von 36 Teilen im ganz großen Puzzle

Es ist ein großes Puzzle, das die Verantwortlichen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Jahr für Jahr ab dem Frühjahr stückweise zusammensetzen. Die 36 Mannschaften aus der Ersten und Zweiten Bundesliga sind die Puzzleteile, aus denen am Ende 612 Spiele und zwei große Spielpläne werden müssen. Zwei Spielpläne, die nicht nur perfekt aufeinander, sondern auch mit zahlreichen anderen Ligen und Institutionen abgestimmt werden müssen.

Bis zum Freitag wurden von der DFL Hunderte mögliche Spielpläne geprüft

Wenn die DFL am Freitag pünktlich zum Monatsende die besagten Pläne für die Saison 2023/24 veröffentlicht, geht damit ein monatelanger Arbeitsprozess für die Spielplaner der Liga zu Ende – zumindest teilweise. Ein Arbeitsprozess, bei dem laut DFL Hunderte mögliche Spielpläne geprüft und verworfen werden, ehe der bestmögliche gefunden ist. Diktiert werden sowohl der Arbeitsprozess als auch die Spielpläne von den Kalendern der internationalen Ligen, aber auch den Vorgaben von TV-Partnern und Polizei sowie den Wünschen der 36 Klubs.

Die erste Phase der Erstellung des Spielplans für die kommende Saison fand bereits Ende des vergangenen Jahres statt: Da veröffentlichte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seinen sogenannten Rahmenterminkalender für 2023/24. Der DFB gab mit diesem Kalender vor, dass die Zweite Bundesliga bereits am 28. Juli startet und die neue Bundesligasaison am Wochenende vom 18. bis 20. August beginnt. Der Verband bestimmt Jahr für Jahr auch die Wochenenden für die Spieltage zwei bis 34 sowie die Termine für die Relegationsspiele und die Winterpausen. Es ist gewissermaßen der Startschuss für Phase zwei der Spielplanung.

In der entscheidet dann die DFL ab dem Frühjahr, welche Klubs an welchen Wochenenden gegen wen spielen – das Puzzeln beginnt. Neben den Spielterminen der internationalen Wettbewerbe müssen die Spielplaner der DFL auch Faktoren wie die Feiertage in den jeweiligen Bundesländern, andere Großveranstaltungen in den Stadien und Städten der Bundesligisten sowie die Kapazitäten der örtlichen Polizei beachten. So werden Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin – auch nach dem Abstieg von Hertha – kommende Saison keine zwei Heimspiele am selben Tag austragen. Dazu sollen die Bundesligisten stets im Wechsel ein Heim- und ein Auswärtsspiel absolvieren und jeweils möglichst faire Spielpläne haben, die noch dazu einen spannenden Wettbewerb für die Fans bieten.

Um all das zu garantieren, hat die DFL im Jahr 2007 eine eigene Software entwickelt, die bei der Spielplanerstellung hilft. Sie wird von den Spielplanern mit den unterschiedlichen Vorgaben gefüttert, wendet die nicht nur kompliziert klingende mathematische Methodik der „ganzzahligen linearen Optimierung“ an, und spuckt anschließend zahlreiche verschiedene mögliche Spielpläne aus. Diese werden dann von den Spielplanern geprüft. Auch darauf, inwiefern sie die Wünsche der 36 Klubs aus der Ersten und Zweiten Bundesliga berücksichtigen. So berichtet ein Sprecher der DFL der Berliner Zeitung gegenüber nicht nur von gewünschten Heimspielen zu Klub-Jubiläen, sondern auch vom gelegentlich formulierten Wunsch, das erste Saisonspiel auswärts zu spielen, um so sommerliche Umbauten am eigenen Stadion fertigstellen zu können.

Die größte Flexibilität und Spontanität braucht es für die Verantwortlichen der DFL allerdings in Phase drei der Spielplanung. So wird der am Freitag veröffentlichte Spielplan zwar festlegen, an welchen Wochenenden Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin gegen wen spielen werden, nicht jedoch, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit. Für die ersten Spieltage dürfte dies in den kommenden Tagen verkündet werden, für den weiteren Saisonverlauf erst in den kommenden Monaten.

Champions League nimmt Einfluss auf Union-Spiele in der Bundesliga

„Bei den zeitgenauen Ansetzungen fallen viele unterschiedliche Faktoren ins Gewicht“, sagt der DFL-Sprecher. Beispielsweise die mindestens zweitägige Spielpause, die vor und nach internationalen Spielen vorgeschrieben ist. Für die genaue Ansetzung der Spiele von Union wird also mitentscheidend sein, wann die Köpenicker in der Champions League auflaufen und wie sie dort abschneiden. „Die Ansetzungen werden daher von Zeit zu Zeit auf Grundlage der dann vorliegenden Erkenntnisse und Einflussfaktoren vorgenommen“, erklärt die DFL.

So werden am Freitag zwar der Rahmen und die grobe Struktur des diesjährigen Spielplanpuzzles stehen, ganz fertiggestellt wird dieses allerdings erst in den kommenden Monaten. Eines steht bereits jetzt fest: Während die Spieler und Anhänger des 1. FC Union Berlin mit unveränderten Anstoßzeiten in die kommende Saison starten werden, muss man sich bei Hertha BSC – zumindest vorübergehend – neue Zeiten notieren und sich auf Spiele am Samstag- und Sonntagmittag um 13 Uhr beziehungsweise 13.30 Uhr einstellen.