1. FC Union Berlin und Leonardo Bonucci: Langsam wird es heiß

Es ist keine Überraschung, dass der 1. FC Union Berlin noch einen Verteidiger für die Dreierkette verpflichten wird. Tatsächlich ist es auch keine Überraschung mehr, dass Leonardo Bonucci offenbar der gesuchte Mister X sein soll. Ein Star des Weltfußballs, Europameister mit Italien vor zwei Jahren mit fast sechs Millionen Followern bei Instagram. In seiner Heimat genießt er Legendenstatus.

Dass die Köpenicker sich mittlerweile auch an den großen Seen bewegen, um die dicken Fische zu angeln, ist nicht erst seit den Transfers von Robin Gosens und Kevin Volland bekannt. Der Name von Bonucci kommt aber doch noch mit einer anderen Strahlkraft daher.

Wie die italienischen Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio übereinstimmend berichten, sollen die Gespräche zwischen dem 1. FC Union Berlin und Juventus Turin weit fortgeschritten sein. Lediglich der Spieler selbst müsste noch seine finale Zusage geben, dann steht einem Vereinswechsel nichts mehr im Weg.

Trotz seiner zweifelsfrei großen Erfolge – in Italien gewann er neunmal die Meisterschaft, viermal den Pokal – muss man einschränken, dass der 36-Jährige seinen sportlichen Zenit bereits überschritten hat. Vor zwei Jahren wurde er mit der Squadra Azzurra Europameister, erzielte im Finale gegen England ein Tor und rettete sein Team so in die Verlängerung und anschließend ins Elfmeterschießen. Danach allerdings lief es für Bonucci gerade auf Vereinsebene nicht mehr allzu gut. Juventus Turin, der Klub, für den er mit Ausnahme einer einjährigen Unterbrechung beim AC Mailand (Saison 2017/18) seit 13 Jahren spielt, hat sich in Italien sportlich abhängen lassen. Trainer Massimiliano Allegri findet keine Verwendung mehr für ihn.

Gesetzt wäre Bonucci bei den Eisernen als Stammspieler aber auch erst einmal nicht. Robin Knoche, Danilho Doekhi und Diogo Leite bilden eine zuverlässige Kette, die angesichts der hohen Belastung mit drei Wettbewerben ab September eine weitere Alternative braucht. Im großen Kader des Tabellenvierten der Vorsaison stehen – Stand jetzt – mit Paul Jaeckel und Dominique Heintz noch zwei weitere Profis, die dort spielen können.