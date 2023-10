1. FC Union Berlin: Urs Fischer, die Krise und die Parallelen zu Jürgen Klopp

Ob es in der jüngeren Geschichte der Fußball-Bundesliga etwas Vergleichbares gegeben hat? Also einen Klub, der sich wie der 1. FC Union Berlin Saison für Saison immer wieder selbst übertroffen hat, von Erfolg zu Erfolg eilte, in einen rauschhaften Zustand versetzt wurde, dann aber nach vielen Jahren des Glücks unversehens in eine Krise geraten ist? Und das, obwohl die Mannschaft von einem fraglos fähigen Manager noch einmal gezielt verstärkt wurde und der Trainer der gleiche geblieben ist. Ja, das hat es gegeben - auf einem noch höheren Niveau.

Wir erinnern uns an die Saison 2014/15 und an Borussia Dortmund. Im Besonderen an Jürgen Klopp, der die Borussen zu einigen Titeln (Meisterschaft, DFB-Pokal) und in einige Endspiele (Champions League, DFB-Pokal) geführt, im Herbst 2014 aber eine Serie von fünf Niederlagen in Serie zu verantworten hatte. Der mit einem Schlag seine Zauberkraft verloren zu haben schien, mit dem BVB am 18. Spieltag bis auf den letzten Tabellenplatz der Bundesliga abstürzte und womöglich das erste Mal in seinem Leben von Selbstzweifeln geplagt war. Und hört, hört: Ein italienischer Nationalspieler, verpflichtet als Ersatz für den nach München gewechselten Robert Lewandowski, avancierte damals bei den Borussen zur Symbolfigur des Niedergangs, sein Name: Ciro Immobile.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Klopps Aussagen aus dieser Zeit sind natürlich alle dokumentiert. Ende November 2014 gab er beispielsweise Folgendes zum Besten: „Wenn nur das Glück zählt und ein Trainerwechsel das bringt, muss man mich nur anrufen, dann mache ich den Weg frei. Ich kann aber nicht gehen, bevor es eine bessere Lösung gibt.“ Mitte Dezember, nach der 0:1-Niederlage bei Hertha BSC, wiederum das hier: „Ich höre im Wochenrhythmus, was für eine großartige Mannschaft wir haben und davon sind wir auch nach wie vor überzeugt. Aber diese großartige Mannschaft hat auch großartige Probleme.“ Schließlich belegte Dortmund im Endklassement noch Platz sieben, Klopp allerdings hatte schon sechs Spieltage vor Saisonende seinen Rücktritt erklärt.

Ein mitunter chaotisch anmutendes Spiel

Noch ist der 1. FC Union Berlin nicht Tabellenletzter und Trainer Urs Fischer weit von einer freiwilligen Demission entfernt. Aber auch er ist inzwischen sichtlich mitgenommen. Von einer Niederlagenserie, die am Samstagnachmittag beim 2:4 im Westfalenstadion bei einem mitunter chaotisch anmutenden Spiel ihre Fortsetzung erfahren hat. Fünf Pleiten hintereinander sind es nun in der Bundesliga für die Köpenicker, was Tabellenplatz 13 zur Folge hat. Und Fischer, vor kurzem noch als Erfolgscoach gefeiert, ist ex abrupto als Krisenmanager gefragt.

„Es wird eine ganz schwierige Saison werden“, sagte Fischer im Anschluss an die Partie auf der Pressekonferenz. „Wir haben uns das sicher anders vorgestellt“, fuhr er fort, um noch einmal auf die grundsätzliche Zielsetzung für diese Saison hinzuweisen. Das wären wie ehedem die 40 Punkte, die es zu holen gilt, um sicher die Liga zu halten, betonte der 58-Jährige, der auf eine Frage nach seinem Gemütszustand gleichwohl eine ziemlich offene Antwort gab: „Entspannt sieht anders aus. Wenn ich sagen würde, ich bin ganz entspannt, dann würde ich lügen. Aber Sorgen mache ich mir keine. Weil es ja nicht um mich geht, es geht um uns. Wir müssen versuchen, gemeinsam aus der Situation rauszukommen.“

Nico Schlotterbeck trifft für Dortmund in der 50. Minute zum 2:2. Keeper Frederik Rönnow macht dabei keine gute Figur. Huebner/Imago

Aber wie soll das gehen mit einer vermeintlich ziemlich großartigen Mannschaft, die aktuell großartige Probleme hat?



Als ungenügend bezeichnete Fischer das Defensivverhalten seiner Mannschaft beim Gastspiel in Dortmund. Die 2:1-Führung zur Halbzeit hätte seinen Spielern doch Auftrieb geben müssen, „aber wie du dann das zweite und dritte Gegentor bekommst, das geht auf diesem Niveau natürlich nicht. Da fehlt jegliche Konsequenz.“

Kritik an Laïdouni und Leite

Beim 2:2 durch Nico Schlotterbeck zielte er mit in seiner Kritik offensichtlich auf Aïssa Bilal Laïdouni, der Dortmunds Abwehrmann nicht am Fernschuss gehindert hatte. Fischer: „Da muss ich alles reinwerfen, was ich zur Verfügung habe.“ Andererseits machte auch Keeper Frederik Rönnow bei Schlotterbecks Treffer in der 50. Minute keine allzu gute Figur. Beim 2:3, so Fischer, wäre man zu passiv gewesen. Beim 0:1 durch Nicals Füllkrug habe er sich zum einen gewundert, wie frei der Dortmunder zum Abschluss gekommen wäre („Da gibt es klare Abmachungen, wer was zu tun hat“), zum anderen, warum Diogo Leite im Vorlauf den Ball nicht einfach ins Seitenaus geschlagen und den Dortmundern dadurch die Gelegenheit zum Eckstoß eröffnet habe. Kurzum: „Da stimmt was nicht.“

Noch muss bei Union nicht vom Abstiegskampf gesprochen werden. Und noch ist es viel zu früh, den einen oder anderen Sommerzugang als Fehleinkauf abzutun. Aber im Gegensatz zu den vergangenen Jahren erweist sich die sportliche Integration der Neuen dieses Mal doch als höchst problematisch.



Das hat seine Gründe wie bei Leonardo Bonucci, der schon zu alt ist, um nach mehreren Monaten ohne Teamtraining schon in adäquater Form sein zu können. Oder wie bei Lucas Tousart, der sich während der Vorbereitung verletzte. Bei anderen wie Kevin Volland, David Datro Fofana, Brenden Aaronson, Mikkel Kaufmann, aber auch bei Alex Kral und Robin Gosens fragt man sich letztlich schon: Was stimmt denn da nicht? Wobei Kral, Fofana und im Speziellen Gosens immerhin in Ansätzen schon mal angedeutet haben, zu was sie fähig sind.

Einige Spieler kommen als Krisenhelfer nicht in Frage

Zu denken gibt auch, dass Spieler, die in der Rückrunde der vergangenen Saison der Reihe nach noch überzeugende Leistungen auf den Platz gebracht haben, also Profis wie Laïdouni, Josip Juranovic, Janik Haberer, Frederik Rönnow und Diogo Leite ungewohnt fahrig agieren und als interne Krisenhelfer nicht in Frage kommen. Aber wer dann? Am ehesten noch Rani Khedira und Robin Knoche, die während der anstehenden Länderspielpause ins Mannschaftstraining zurückkehren sollen und in den vergangenen Wochen tatsächlich weitaus weniger negative Erfahrungen gemacht haben als die Teamkollegen.



Für Fischer gilt indes das, was Klopp im Herbst 2014 wie folgt formuliert hat: „Es ist relativ einfach, mit 8,4 Promille auf einem Lastwagen zu stehen, durch die Dortmunder Innenstadt zu fahren und sich feiern zu lassen. Es ist ungleich schwieriger in unserer momentanen Situation, das Gesicht des Vereins zu sein.“