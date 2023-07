Ihm war bewusst, dass er beim 1. FC Union Berlin keine Aussicht auf mehr Einsatzzeit, ja vielleicht sogar auf einen Stammplatz hat. Deshalb hat sich Innenverteidiger Rick van Drongelen zu einem Wechsel entschlossen. Vom Fußball-Bundesligisten zieht es den Niederländer zum türkischen Süper-Lig-Aufsteiger Samsunspor. Zuletzt war der 24-Jährige an Hansa Rostock ausgeliehen, überzeugte dort vollends, was zur Folge hatte, dass der Zweitligist ihn gerne gehalten hätte. Laut einem Bericht der Ostsee-Zeitung war der Abwehrmann für Hansa aber einfach zu teuer.



Van Drongelen, dessen Vertrag bis 2025 lief, bestritt für Union seit seiner Verpflichtung im Sommer 2021 kein einziges Pflichtspiel. Insofern darf in seinem Fall von einem bei Union doch seltenen Fall eines Fehleinkaufs die Rede sein.

Lobende Worte von Ruhnert

Nichtsdestotrotz hatte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, nur lobende Worte für van Drongelen parat. Er sagte: „Rick hat sich im letzten Jahr gut entwickelt, hat sich durchgebissen und in Rostock gute Leistungen gezeigt. Auch aufgrund unserer aktuellen Kaderzusammenstellung haben wir gemeinsam mit Rick entschieden, dass es für ihn gut ist, nun einen anderen Weg einzuschlagen. Wir wünschen ihm daher für die kommende Zeit in der Türkei alles Gute.“

Rick van Drongelen wiederum ließ sich wie folgt zitieren: „Auch wenn ich mich hier bei Union nicht so zeigen konnte wie geplant, werde ich die Zeit und die Menschen in guter Erinnerung behalten. Ich wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg, freue mich aber persönlich sehr auf die neue Aufgabe in der Türkei.“