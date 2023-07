1. FC Union Berlin verleiht Jamie Leweling innerhalb der Bundesliga

Jamie Leweling tritt künftig im Trikot des VfB Stuttgart in der Bundesliga an.

Nach seinem Wechsel zum 1. FC Union Berlin im vergangenen Sommer war Jamie Leweling über einen Status als Einwechselspieler nicht hinausgekommen. Nun leiht Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart den Offensivspieler für die kommende Saison vom Champions-League-Teilnehmer aus. Das gaben die beiden Klubs am Donnerstag bekannt.

VfB-Sportdirektor lobt Lewelings intensive Spielweise

„Jamie kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er hat in Fürth und bei Union Berlin Bundesliga-Erfahrung gesammelt und seine Qualitäten unter Beweis gestellt“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den 22-Jährigen. „Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner intensiven Spielweise ist Jamie eine Bereicherung für unser Offensivspiel.“

Der zehnmalige U21-Nationalspieler Leweling war im vergangenen Sommer von Greuther Fürth zu Union gewechselt. In der abgelaufenen Saison bestritt er 25 Pflichtspiele für die Köpenicker, stand dabei aber kein einziges Mal in der Startelf. „Mit dem Wechsel nach Stuttgart bietet sich für Jamie eine neue Herausforderung. Wir sind überzeugt, dass er dort seinen Wunsch nach mehr Spielzeit in der Bundesliga umsetzen kann. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg“, kommentierte Union-Manager Oliver Ruhnert das Leihgeschäft.