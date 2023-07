1. FC Union Berlin verliert Tousart im Test – Thorsby vor Wechsel

Nachdem der 1. FC Union Berlin am Freitag gegen Pafos FC eine Testspiel-Niederlage hinnehmen musste (1:2), hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer 24 Stunden später mit 1:0 (0:0) gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio gewonnen. Mit Ausnahme von Robin Knoche hatte der Schweizer seine erste Elf im Vergleich zum Vortag einmal komplett durchgewechselt.

Im Dolomitenstadion in Lienz passierte vor beiden Toren zunächst nur ganz wenig. Die Schlussmänner wurden von den gegnerischen Angreifern nicht geprüft, trotzdem lag der Ball bei der ersten Chance der Köpenicker gleich im Netz. Kevin Behrens traf per Kopf nach Ablage von Janik Haberer, stand dabei allerdings knapp im Abseits (24.). Auf der Gegenseite hatte Udinese nach sehenswerter Kombination die beste Chance durch Sandi Lovric. Dessen Versuch wäre für Frederik Rönnow unhaltbar gewesen, flog aber am Tor vorbei (39.).

So waren die bemerkenswertesten Szenen vor dem Seitenwechsel zwei Tief- statt Höhepunkte. Zunächst verletzte sich Union-Neuzugang Lucas Tousart bei seinem zweiten Auftritt im Dress der Eisernen in einem Zweikampf so unglücklich, dass er schon nach einer halben Stunde den Platz verlassen musste. Benedict Hollerbach kam für ihn in die Partie, einen solch frühen Wechsel hatte Fischer selbstredend nicht eingeplant.

Kurz vor der Pause brannten dann Beto, dem nominell stärksten Spieler der Italiener, nach einem Zweikampf mit Hollerbach die Sicherungen durch. Im Nachlaufen zog er dem Berliner Neuzugang an den Haaren, der Schiedsrichter zückte nach einer längeren Rudelbildung die Rote Karte (45.). Beide Vereine einigten sich darauf, die zweite Halbzeit trotzdem in Gleichzahl weiterzuspielen.

Der 1. FC Union Berlin war jetzt feldüberlegen, große Chancen waren bis zur 73. Minute allerdings Mangelware. Da nämlich führte eine Kombination über die linke Seite zum Führungstreffer für den Champions-League-Teilnehmer. Jérome Roussillon trat energisch an, wurde von David Fofana bedient und traf mit dem linken Außenrist eiskalt in die lange Ecke. Beinahe hätte der ehemalige Wolfsburger sogar den Doppelpack geschnürt. Aus Nahdistanz schoss er den Ball aber links am Tor vorbei (80.).

Am Rande der Begegnung machte derweil ziemlich schnell das Gerücht die Runde, dass Morten Thorsby die Köpenicker nach nur einem Jahr schon wieder verlassen wird. Der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, dass der Norweger zum FC Genua wechseln wird. Indiz dafür: Thorsby stand weder gegen Pafos noch gegen Udinese im Union-Kader, kam damit als einziger Spieler keine Minute zum Einsatz.

Im zentralen Mittelfeld herrscht nach den Verpflichtungen von Tousart und dem US-Amerikaner Brenden Aaronson ein Überangebot. Thorsby kam schon in der vergangenen Saison nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Urs Fischer wollte sich zu der Personalie nach Abpfiff nicht äußern, bestätigte bloß, dass der Grund für dessen Abwesenheit keine Verletzung sei.



Aufstellung 1. FC Union Berlin: Rönnow – Doekhi, Knoche, Leite – Juranovic, Khedira, Roussillon, Tousart (30. Hollerbach), Haberer – Behrens (67. Kaufmann), Fofana (90. Kemlein). Tor: 1:0 Roussillon (73.). Rote Karte: Beto (45./Tätlichkeit)