1. FC Union vom Glück geküsst: Der Spagat der Himmelsstürmer

Langsam, so scheint es, schweben die Träume in Köpenick nahezu ungebremst in den siebten Himmel. Trotzdem stellen sich angesichts vom jüngst gefestigten Platz drei in der Bundesliga und dem Auftritt im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt immer wieder diese Fragen: Ist der 1. FC Union Berlin wirklich so gut? Oder ist die Konkurrenz so – naja, schlecht wäre der ganz und gar falsche Ausdruck – instabil, wechselhaft, vielleicht auch nur nicht ganz so vom Glück geküsst wie die Eisernen?

Wahrscheinlich gibt es nicht nur die eine Wahrheit. Die Männer aus der Alten Försterei sind gut. Sie sind sogar sehr gut. Sie sind so verdammt gut, dass niemand sie so lange so weit oben erwartet hätte. Womöglich nicht einmal sie selbst. Andererseits legt das eine oder andere Team, das den Eisernen auf den Fersen klebt, beim Punkten eine Pause ein, die wie bei Pokalgegner Frankfurt mit fünf Spielen ohne Dreier gefühlt schon etwas ans Eingemachte geht.

Auch die Rot-Weißen hatten solche Phasen. So rappelte es mit dem 0:0 gegen Schalke, dem 0:3 in München, dem 0:0 gegen Köln und dem 1:1 in Wolfsburg vier Spiele in Folge auch nicht in der Punkte-Kiste. Zumindest nicht nachhaltig. Das kratzte vielleicht ein klein wenig am Gemüt, bleibende Schäden hinterließ es nicht die Spur.

Der Pokal ist der schnellste Weg ins internationale Geschäft

Inzwischen jedoch ist es so, dass trotz aller Bodenhaftung die Ansprüche gestiegen sind, nicht allein im Fanblock. Wer zwischen Punktspielen, Pokal und zehn Auftritten in Europa so bravourös balanciert, wie es dem Team um Kapitän Christopher Trimmel und Torjäger Sheraldo Becker, um Abwehr-Haudegen Robin Knoche sowie Zerstörer-Aufbauer-und-alles-Zuläufer Rani Khedira gelingt, dem ist fast die Quadratur des Kreises zuzutrauen. Es ist ein Spagat der Himmelsstürmer. Ist das schon Größenwahn oder doch nur gelebte Realität?

Aber Achtung! Im Pokal und am Sonnabend im Liga-Gipfel in Dortmund stehen die Eisernen vor ihrer Woche der Wahrheit. Doch eins nach dem anderen. Der Pokal ist wichtig, weil er der schnellste Weg ins internationale Geschäft bleibt. Drei Siege noch, schon ist man dabei. Dass die Jungs um Trainer Urs Fischer Pokal können, haben sie bewiesen. Seit sie in der Bundesliga mitmischen, haben sie in vier Versuchen dreimal das Viertelfinale erreicht. Das ist in diesem Zeitraum nicht einmal den Bayern gelungen und auch Dortmund nicht.

Alle in Köpenick sehnen nun auch hier den nächsten Schritt herbei. Allerdings liegt die Latte mit Eintracht Frankfurt derart hoch, dass sie schnell fallen kann. Geht es in K.o.-Spiele, sind die Hessen nicht nur auf Augenhöhe mit den Köpenickern, sondern sogar ein wenig über ihnen.

Nach ihrem Triumph in der Europa League im vorigen Jahr, mit dem sie einen Startplatz in der Champions League eroberten, traute ihnen in der Königsklasse gegen Tottenham, Sporting Lissabon und Olympique Marseille kaum jemand das Überwintern zu. Und doch glückte es. Außerdem waren es nicht die Bayern, gegen die es für die Männer aus Köpenick in dieser Saison die erste Liga-Niederlage gab, sondern das Team um den späteren französischen Vizeweltmeister Randal Kolo Muani und den 2014er-Weltmeister Mario Götze.

Zudem haben die Frankfurter mit den Rot-Weißen noch ein Hühnchen zu rupfen. Nach ihrem 0:2 um Punkte in der Alten Försterei unmittelbar vor der jüngsten Länderspielpause hatte Eintracht-Trainer Oliver Glasner etwas von Rumpelstilzchen. „Wir haben es defensiv verkackt“, sagte er, das zweite Gegentor, das im Kevin-Duell von Behrens durch die Hosenträger von Gäste-Keeper Trapp, „hat ja mal gar nichts mit Fußball zu tun“, schließlich habe Union gezeigt, „wie man ohne Torchance ein Spiel gewinnen kann“.

Es könnte sein, dass es für die Eisernen auch diesmal zu keiner Torchance reicht, sie aber trotzdem weiterkommen. Das soll im Pokal durchaus möglich sein. Wenn nicht, findet vielleicht wenigstens Oliver Glasner zu seiner inneren Mitte zurück.