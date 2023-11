1. FC Union Berlin: Weiterkommen in Europa ist aktuell die kleinste Sorge

Am 27. Mai dieses Jahres konnten es die Fans des 1. FC Union Berlin noch gar nicht glauben, so richtig begreifen erst recht nicht. Ihre Mannschaft hatte sich am letzten Bundesliga-Spieltag durch einen 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert. Rani Khedira erzielte das entscheidende Tor, wodurch die Köpenicker im Saisonfinale den vierten Platz behaupteten.



Seinerzeit fühlte sich nicht viel nach Königsklasse an rund um das Stadion An der Alten Försterei. Die Eisernen hatten zwar zuvor schon in der Conference League und Anfang des Jahres auch in der Europa League gespielt, der höchste Vereinswettbewerb im europäischen Fußball, darüber waren sich alle im Klaren, sei aber doch noch einmal eine ganz andere Hausnummer.

Offensiv erschreckend uninspiriert

Jetzt, knapp ein halbes Jahr später, haben alle, die es mit dem 1. FC Union Berlin halten, zwar realisiert, dass ihr Team in der Champions League spielt, tatsächlich fühlt sich all das aber weiter weg an als je zuvor. Am Mittwoch (18.45 Uhr, DAZN live) tritt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bei der SSC Neapel im Stadio Diego Armando Maradona an. Bei einer Niederlage oder einem Remis wäre das Ausscheiden aus der Königsklasse schon vor den abschließenden Partien bei Sporting Braga (29. November) und gegen Real Madrid (12. Dezember) besiegelt. Union muss also gewinnen, um weiter eine zumindest theoretische Chance auf das Achtelfinale zu haben.

Das allerdings ist momentan die kleinste Sorge aller unmittelbar Beteiligten. Zwölf Spiele haben die Eisernen in Serie verloren, seit der zurückliegenden Länderspielpause in drei Wettbewerben kein einziges Tor mehr erzielt, dafür zehn kassiert. Phasenweise hat die Mannschaft einen vor allem offensiv erschreckend uninspirierten Fußball gespielt, defensiv nicht selten haarsträubende Fehler gemacht, die die Gegner reihenweise ausgenutzt haben.

Wer will aktuell vom Champions-League-Achtelfinale sprechen, wo es in der Bundesliga um den Klassenerhalt geht? Und um den Arbeitsplatz von Fischer natürlich, der erst selbst bekräftigte, nicht an einen Rücktritt zu denken, vor dem zurückliegenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (0:3), dann auch von Präsident Dirk Zingler öffentlich die volle Rückendeckung zugesichert bekam. Nicht aus Dankbarkeit für vergangene Erfolge, sondern weil man der Meinung sei, „dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann“.

In der Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts muss das natürlich nichts heißen. Mit jeder weiteren Pleite wachsen die Zweifel, ob die aktuelle Konstellation zwischen Trainer und Team die ist, die dem Klub den größten Erfolg verspricht. Vier Tage nach der Partie in Neapel reisen die Köpenicker zu Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen, dann folgt die nächste Länderspielpause. Dies ist nicht selten der Zeitpunkt, an dem Vereine einen Neuanfang wagen, einem neuen Trainer die Zeit einräumen, seine Spieler besser kennenzulernen.

1. FC Union Berlin: Erneut wird es mindestens einen Wechsel geben

Über solche Szenarien macht sich Urs Fischer keinen Kopf. Er muss die passenden elf Spieler finden, denen er einen Coup beim italienischen Meister am ehesten zutraut. Im Vergleich zum Frankfurt-Spiel wird es in der Startformation mindestens eine Änderung geben, weil Stürmer Benedict Hollerbach für den Champions-League-Kader zu Beginn der Saison nicht nominiert wurde. Denkbar, dass Fischer wie im Hinspiel vor zwei Wochen, das die Berliner mit 0:1 verloren, erneut auf eine Doppelspitze mit Sheraldo Becker und David Fofana setzt. Will es der Trainer eher mit Wucht denn mit Schnelligkeit versuchen, dürfte Kevin Behrens von der Bank auf den Platz zurückkehren.

In der Bundesliga gesperrt, in der Champions League spielberechtigt: Rani Khedira. Koch/Imago

Auch Rani Khedira, der in der Bundesliga noch zwei Partien wegen einer Sperre zuschauen muss, sollte wieder von Beginn an dabei sein. Definitiv bleibt es also dabei, dass Union in der laufenden Spielzeit im Vergleich von einem zum nächsten Pflichtspiel noch nicht einmal mit derselben Startformation aufgelaufen ist.



Im Gegensatz zu Union sind die Hausherren aktuell gut in Form. Seit vier Spielen hat die Elf von Trainer Rudi Garcia wettbewerbsübergreifend nicht mehr verloren, steht aktuell auf Rang vier in der Serie A und feierte am Wochenende einen ungefährdeten 2:0-Erfolg bei Schlusslicht US Salernitana. Garcia warnte am Dienstag zwar davor, den Gegner zu unterschätzen, ist sich der klaren Favoritenrolle seines Teams aber bewusst. Bei Napoli hat sich zuletzt besonders Giacomo Raspadori in den Vordergrund gespielt, der in den vergangenen vier Partien immer an einem Treffer beteiligt war – und auch das einzige Tor im Hinspiel erzielt hatte.