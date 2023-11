Man kann sich so schnell an Dinge gewöhnen. An tolle Reisen durch Europa beispielsweise, andere Städte und Stadien sehen, dabei noch den Herzensverein anfeuern. Die Fans des 1. FC Union Berlin sind gerade wieder unterwegs, in Neapel diesmal. Am Mittwoch (18.45 Uhr) steigt für die Eisernen das vierte Champions-League-Spiel. Es könnte schon mit der Gewissheit verbunden sein, dass im neuen Jahr keine Reise mehr in der Königsklasse hinzukommen wird.

Verliert die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch beim amtierenden italienischen Meister, ist das Vorrunden-Aus schon vor den beiden weiteren Partien in Braga (29. November) und gegen Real Madrid (12. Dezember) vorzeitig besiegelt. Selbst ein Remis langt nicht, um die allenfalls noch theoretische Chance am Leben zu erhalten. Die sechs noch zu vergebenden Punkte würden auf keinen Fall reichen, um noch den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe C zu erklimmen.

Die Reisen durch Europa könnten nach Amsterdam, Brüssel, Madrid, Neapel und abschließend eben Braga in diesem Kalenderjahr in 2024 aber doch noch eine Forstsetzung finden. Der Dritte einer jeden Gruppe in der Champions League darf nämlich im Februar in den Europa-League-Playoffs weiterspielen. Und diese Chance haben die Köpenicker in jedem Fall noch, auch wenn es in Neapel die 13. Pflichtspiel-Niederlage in Serie hageln sollte.

Selbst wenn Sporting Braga etwas mehr als zwei Stunden später am Mittwoch überraschend bei Real Madrid gewinnt, haben die Portugiesen mit dann sechs Punkten noch keinen entscheidenden Vorsprung gegenüber Union. Den direkten Vergleich könnte die Fischer-Elf durch einen Sieg in Braga und weitere drei Punkte im Heimspiel gegen Real nämlich noch immer gewinnen.



Auf Rechenspiele dieser Art will man sich im Lager der Berliner freilich nicht einlassen. Ein Erfolgserlebnis würde unabhängig des Wettbewerbs so gut tun, um mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause zu starten, die nach der Partie bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) beginnt.