1. FC Union Berlin: Wie der Klub in der Königsklasse das Olympiastadion bespielt

Willkommen in der Welt der Europäischen Fußball-Union (Uefa), willkommen in der Welt der Champions League, die für die Uefa das mit Abstand wichtigste Produkt ist. Goldesel. Geldmaschine. Ihr Allerheiligstes. Und das muss geschützt werden. Von Menschen, die bei der Austragung von Spielen in der Königsklasse des europäischen Klubfußballs zugegen sind und bei der Frage „Was sind Sie von Beruf?“ doch ziemlich coole Antworten geben können. Vom hauptverantwortlichen Venue Director über den Venue Operations Broadcast Manager bis hin zum Venue Services & Sponsorship Manager. Und einen Uefa Signage Manager gibt es natürlich auch. Für was der verantwortlich ist? Nun, der kümmert sich um das Branding im Stadion und um das Stadion herum. Also darum, dass jeder Sponsor mit seinem Schriftzug, aber auch die Uefa selbst mit ihrer Eigenwerbung sein/ihr richtiges Plätzchen hat.

Willkommen aber auch in der Welt von Pierre Lüttge, der zusammen mit seinem Team im Auftrag des 1. FC Union Berlin hinter den Kulissen das, was die Eisernen wollen, und das, was die Uefa will, in Einklang zu bringen hat. In Vorbereitung auf die anstehenden Champions-League-Heimspiele der Unioner, aber auch im Nachgang der Spiele im Berliner Olympiastadion. Sein Job, das zeigt sich bei einem Gespräch in einer Businessloge auf der Haupttribüne des Stadions an der Alten Försterei, ist ein anspruchsvoller. Ja, was er nicht alles zu erzählen hat ­­von seinem Bemühen um einen Konsens zwischen zwei Organisationen, die beim Fußballmachen einen doch sehr unterschiedlichen Ansatz verfolgen.

Berliner Verlag EISERN-Magazin Nr. 8 Die neue Ausgabe unseres Magazins EISERN – jetzt am Kiosk kaufen (Preis: 4,50 Euro) oder im Aboshop der Berliner Zeitung (aboshop.berliner-zeitung.de) bestellen! In der achten, über 100 Seiten starken Ausgabe haben wir uns aus gegebenem Anlass im Besonderen mit der Champions League auseinandergesetzt. Mit der Königsklasse des europäischen Klubfußballs, für die sich der 1. FC Union Berlin infolge einer sagenhaften Saison erstmalig qualifizieren konnte. Diesbezüglich konnten wir Dirk Zingler für ein ausführliches Interview gewinnen. Der Klubpräsident geht dabei auch unangenehmen Fragen nicht aus dem Weg, zum Beispiel der Frage nach dem Umzug von der Alten Försterei in das Olympiastadion. Zudem zeichnen wir den ungewöhnlichen Karriereweg von Kevin Behrens nach, porträtieren im Rahmen unserer Serie „Die Spielermütter“ Janell Aaronson und liefern in einer kleinen Beilage Einblicke in das fabelhafte Leben von Leonardo Bonucci. Ein Champions-League-ABC gibt’s obendrauf. Auch mit der Rocklegende Toni Krahl haben wir gesprochen, unter anderem über seine Begeisterung für die von Nina Hagen gesungene Klubhymne.

Hier ein Bundesligaklub, ein Verein im ursprünglichen Sinne, der im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Fußballunternehmungen nicht auf Gewinnmaximierung aus ist. Da der Verband, der im Schweizer Handelsregister unter der Nummer CH-550.1.017.474-1 zwar ebenfalls als gemeinnütziger Verein erfasst ist, aber sein wirtschaftliches Kalkül erst gar nicht zu kaschieren versucht.

Lüttge, 40 Jahre alt, seit 15 Jahren bei Union tätig, seit einem Jahr als Geschäftsführer Organisation und Verwaltung, sagt: „Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie unser Fußball sein soll, also klassisch: Bier, Bratwurst, Stehplatz. Das Chichi außen rum wollen wir also weglassen, während die Uefa Chichi macht. Das hat alles einen recht amerikanischen Touch, da wird vieles eventisiert. Damit fremdeln wir, klar. Aber letztendlich muss man das halt so zusammenführen, dass es am Ende doch passt.“

Bis zu 40 Kamerapositionen sind einzurichten

Mehrere Hundert Seiten umfasst das Reglement der Uefa für die Champions League, in dem man zum Teil auf Verwunderliches stößt. Andererseits lernt man bei der Lektüre auch was dazu. Zum Beispiel, welche Arten von Kameras es je nach Position dieser Kameras gibt. Haupt-Kameras. Mittellinie-Kameras, 6-Meter-Kameras, 16-Meter-Kameras, 20-Meter-Kameras, Reverse-Angle-Kameras, Hintertor-Kameras, Ersatzbank-Kameras, Aufreihungs-Kameras, Tunnel-Kameras, Beauty-Shot-Kameras und so fort. Zu Letztgenannten steht unter E.2.7. Folgendes geschrieben: „Diese fest installierte Kamera wird in großer Höhe im Stadion angebracht, für eine Panoramaeinstellung des Stadions.“

Pierre Lüttge ist seit 15 Jahren für den 1. FC Union Berlin tätig. Emmanuele Contini/Eisern Magazin

Bis zu 40 Kamerapositionen haben die Champions-League-Klubs ab der Gruppenphase einzurichten. Wobei das mit den Kameras nichts ist im Vergleich zu den komplexen Forderungen, welche die Uefa für ihre VIP-Gäste stellt. Aber dazu gleich, nachdem wir nur kurz noch mal darauf hingewiesen haben, dass bei einem Verstoß gegen das Regelwerk mitunter hohe Strafen ausgesprochen werden.

Zum Glück ist das alles für Lüttge kein Neuland. Seit zwei Jahren setzt er sich mit diesen Themen auseinander. Und das quasi in Form eines Steigerungslaufs, zunächst Conference League, dann Europa League, jetzt eben Champions League. „Von Wettbewerb zu Wettbewerb ist alles noch detaillierter geregelt“, sagt Lüttge.

Wo bringt man die aktive Fanszene unter?

Dass die Uefa wie noch in der Europa League beispielsweise darauf verzichtet, die Dachbanden abzukleben, ist in der Champions League undenkbar. „Da gibt es keine Ecke, in der nichts passiert“, sagt Lüttge und kommt in diesem Zusammenhang auf ein ganz heikles Thema zu sprechen: „In der Conference oder Europa League gibt es beispielsweise keinen eigenen VIP-Bereich der Uefa. Da haben sie uns im vergangenen Jahr nur gesagt: ‚Hier habt ihr fünf Kühlschränke und schenkt mal, wenn es geht, Heineken aus.‘ In der Champions League bauen sie ihren eigenen VIP-Bereich in deinen VIP-Bereich rein. Da muss man der Uefa eine Fläche bereitstellen, Minimum 400 Quadratmeter. Champions Club nennen sie den. Wie der aussehen wird, weiß ich noch nicht. Und natürlich gibt es auch dafür gemäß ihrem Credo ‚One person, one responsibility‘ einen Mitarbeiter aus ihren Reihen, der sich um alles kümmert. Es ist ein VIP-Bereich mit eigenen Tickets, mit separater Versorgung und separater Bestuhlung.“

Noch ein paar Zahlen gefällig? 100 Medienarbeitsplätze und die auf der Höhe der Mittellinie fordert die Uefa. Im Stadion an der Alten Försterei gibt es gerade mal 50. Hinzu kommt, dass Union der Uefa in der Königsklasse ein Kontingent von bis zu 1500 Eintrittskarten zur Verfügung stellen muss. „Die Uefa kauft uns, wenn wir in der Alten Försterei geblieben wären, im Endeffekt die ganze Tribüne weg. Letztlich hätte man viele Flächen umwidmen müssen. Und wir wären bei einer Zahl der Tickets für unsere Fans allemal unter 20.000 gelandet“, sagt Lüttge.

Es gab also nicht nur den einen, sondern viele Gründe für den Umzug ins Olympiastadion, das Union schon in der Conference League unter dem Motto „Aus Blau-Weiß mach Rot“ in ein eisernes Europapokal-Camp verwandelt hatte. Also erneut raus aus der Alten Försterei, die von der Uefa nach einem sogenannten Site Visit, also einer umfassenden Besichtigung vor Ort, nur zwei Sterne bekommen hat. Und rein in das große Fünf-Sterne-Rund, das aufgrund seiner Weitläufigkeit ganz andere Möglichkeiten bietet, andererseits allerlei organisatorische Fragen aufwirft.

Das Champions-League-Emblem wird über dem Mittelkreis ausgebreitet. Pro Sports Images/imago

Wo packen wir unsere Mannschaft hin? Gästekabine oder Heimkabine? Immerhin ist der Weg von der Gästekabine zurück zum Platz ein gutes Stück länger und damit die Halbzeitpause um 30 Sekunden kürzer. Ersatzbank links oder Ersatzbank rechts? Links hat der Trainer die Gesänge der Gästefans andauernd im Ohr. Welchen der zahllosen Funktionsräume nehmen wir für die Dopingkontrolle? Dafür kommt hier ja nicht nur einer wie in der Alten Försterei infrage, nein, hier sind es fünf oder sechs. Wo bringen wir die aktive Fanszene unter? Klar, auf der Gegengerade wie in der Conference League, wobei es da wieder das Problem mit der Fluchttreppe gibt. Sei’s drum. Womöglich nimmt man da eine Strafe in Kauf. Wo richten wir die Review Area ein? Wo soll die Pressekonferenz stattfinden? Und so fort.

In Absprache mit dem Präsidium

Lüttge und seine Mitarbeiter haben auf alle diese Fragen eine Antwort gesucht und gefunden. In Absprache mit dem Präsidium des Klubs, mit Oliver Ruhnert, dem Geschäftsführer Profifußball, mit Christian Arbeit, dem Geschäftsführer Kommunikation, mit der Fan- und Mitgliederabteilung, mit den Betreibern des Olympiastadions, die ihre Erfahrungswerte eingebracht haben, und schließlich in Absprache mit der Uefa im Rahmen eines Stadion-Reports. Es ist also angerichtet. „Klar, das ist nicht unser Heimatstadion, aber wenn wir schon mal da sind, dann versuchen wir uns das dort so angenehm und so gemütlich wie möglich zu machen. Dahingehend werden wir alle Mittel ausschöpfen“, sagt Lüttge.

Aber Union wird doch bei der Bespielung des Olympiastadions in der Champions League im Vergleich zur Conference League bestimmt noch einen Schritt weitergehen, oder? Lüttge sagt: „Tja, ein guter Zauberer verrät doch auch nicht seine Tricks. Man darf aber sicher gespannt sein, ob wir da noch was drauflegen.“

Dieser Text ist zuerst im EISERN-Magazin Nr. 8 erschienen, erhältlich am Kiosk, in den Fanshops des 1. FC Union Berlin und im Aboshop der Berliner Zeitung für 4,50 Euro.