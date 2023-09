1. FC Union Berlin: Wie es im DFB-Pokal zum Stadtduell mit Hertha kommen könnte

Wann findet die Auslosung statt?

Am kommenden Sonntag, dem 1. Oktober 2023, wird im Rahmen der ARD-Sportschau (ab 19.10 Uhr) die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Der Grund für den späten Termin sind die mit reichlich Verspätung ausgetragenen Erstrundenspiele Preußen Münster gegen FC Bayern München (0:4) und SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig (2:3). Während alle anderen Klubs ihre Partien bereits im Zeitraum vom 11. bis 14. August bestritten haben, standen sich der amtierende deutsche Meister und der amtierende Pokalsieger am 12. August im Supercup-Finale gegenüber. Leipzig siegte 3:0.

Wie wird gelost?

Wie schon in der ersten Runde wird es bei der Auslosung zwei Lostöpfe geben. Das Teilnehmerfeld wird also erneut in Erst- und Zweitligisten sowie in Drittligisten und Amateurteams unterteilt. So finden sich in dem einen Topf unter anderen der 1. FC Union Berlin und Hertha BSC wieder, in dem anderen hingegen folgende Klubs: SV Sandhausen, 1. FC Saarbrücken, Viktoria Köln, Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching (alle Dritte Liga) und der FC Homburg 08 (Regionalliga Südwest). Die unterklassigen Vereine haben auf jeden Fall Heimrecht, bekommen also garantiert einen Gegner aus der Ersten oder Zweiten Liga. Und wenn sie alle versorgt sind, wird nur noch aus dem Profitopf gezogen, wobei der zuerst gezogene Klub jeweils vor heimischer Kulisse spielen darf. Bedeutet: Ein Duell zwischen den Eisernen und den Blau-Weißen oder eben in umgekehrter Ansetzung ist also durchaus möglich. Der 1. FC Union Berlin qualifizierte sich durch ein 4:0 beim FC Astoria Walldorf, Hertha BSC mit einem 5:0 bei Carl Zeiss Jena für die Runde der letzten 32 Mannschaften.

Wer gibt die Losfee?

Gezogen werden die Lose von einem Weltmeister, nämlich von Shkodran Mustafi. Der 31-Jährige war Teil der Weltmeistermannschaft 2014, stand zuletzt bei UD Levante unter Vertrag und ist derzeit vereinslos. Den Ziehungsleiter gibt DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Als Moderatorin wird Stephanie Müller-Spirra in Erscheinung treten.

Wann wird gespielt?

Die Spiele der zweiten Runde werden am 31. Oktober und 1. November 2023 ausgetragen. Auch das Achtelfinale soll noch in diesem Kalenderjahr über die Bühne gehen, nämlich am 5. und 6. Dezember. Die Viertelfinalpartien sind für den 30. und 31. Januar sowie den 6. und 7. Februar 2024 terminiert, die Halbfinals wiederum für den 2. und 3. April. Das Finale findet am 25. Mai wie ehedem im Berliner Olympiastadion statt.

Was kann man als Klub im DFB-Pokal verdienen?

Das Fortkommen in die zweite Runde wurde mit 431.200 Euro (Vorjahr 418.494 Euro) honoriert. Der Einzug in das Achtelfinale bringt weitere 862.400 Euro (Vorjahr 836.988 Euro), der ins Viertelfinale gar 1,725 Millionen Euro (Vorjahr 1,674 Millionen Euro). Die Halbfinalisten erhalten 3.449.600 Millionen Euro (Vorjahr 3.347.950 Millionen Euro). Auf die Prämien für die Finalisten bzw. den DFB-Pokalsieger 2024 hat man sich noch nicht festgelegt. Im Vorjahr erhielt RB Leipzig für den Titel etwa 4,3 Millionen Euro, Eintracht Frankfurt ein Trostpflaster in Höhe von circa 2,9 Millionen Euro. Hinzu kommen natürlich noch die Einnahmen aus den Live-Übertragungen im TV.