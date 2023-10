Wie ein Profi des 1. FC Union Berlin die Zukunft von Klinsmann beeinflussen kann

Aïssa Bilal Laïdouni hat sich mit der tunesischen Nationalmannschaft auf eine nicht allzu lange, aber sehr weite Reise begeben. Auf einen Städtetrip, könnte man auch sagen, mit den Stationen Suwon und Kobe, bevor es Mitte nächster Woche für den Mittelfeldspieler des 1. FC Union Berlin wieder zurück in die deutsche Hauptstadt geht.

Testspiele stehen für die Adler von Karthago, so der Spitz- beziehungsweise Kampfname der tunesischen Auswahl, auf dem Programm. Das eine am kommenden Freitag gegen Südkorea, das andere am Dienstag kommender Woche gegen Japan, wobei das erstgenannte auch aus deutscher Sicht einen höchst spannenden Aspekt hat. Denn Jürgen Klinsmann muss fürchten, dass er bei einer Niederlage gegen die von Laïdouni angeführten Tunesier als südkoreanischer Nationaltrainer weiter unter Druck gerät, womöglich auch schon wieder seinen Job los ist, und das gerade mal sieben Monate nach seiner viel beachteten Verpflichtung.

Sehenswerter Treffer beim 3:1 gegen Ägypten

Hier also die Nordafrikaner, die in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar unter anderem bei einem sensationellen 1:0 gegen Frankreich ihre Klasse unter Beweis stellten, als Tabellendritter nur knapp das Achtelfinale verpassten, aber auch in den Monaten darauf immer wieder positive Ergebnisse erzielten. Und mittendrin Laïdouni, der bei seinen Einsätzen im Nationalteam zuletzt weitaus mehr Einfluss auf das Spiel nehmen konnte als bei seinen Einsätzen für die Eisernen. Wie vor vier Wochen beim 3:1 gegen Ägypten, als er die Auswahl von Nationalcoach Jalel Kadri in der dritten Minute mit einem wohl platzierten Schuss aus 16 Metern in Führung brachte.

Dort wiederum die Südkoreaner, die es bei der WM in Katar bis ins Achtelfinale (1:4 gegen Brasilien) schafften, sich von Klinsmann zumindest eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte erhofften, aber dahingehend zuletzt doch einige Enttäuschungen erfahren mussten.

Jürgen Klinsmann ist seit März dieses Jahres Nationaltrainer Südkoreas. Shutterstock/imago

In den ersten fünf Spielen unter seiner Verantwortung blieben die Asiaten ohne Sieg, erst im sechsten gelang ihnen am 12. September beim Gastspiel in Saudi-Arabien ein 1:0-Erfolg, was die Kritik an Klinsmann aber nur kurzfristig verstummen ließ. Man macht ihm – was einem bekannt vorkommt – zum Vorwurf, dass er sich lieber in seiner Wahlheimat Kalifornien aufhalte als in Südkorea und sich im Endeffekt nur am Rande für die Spiele in der heimischen K-League interessiere und zudem, dass aus spieltaktischer Sicht kein konkreter Plan zu erkennen sei.

Hauptfigur des blau-weißen Wahnsinns

Der 59-Jährige, der bei Hertha BSC während der Ära Lars Windhorst Ende 2019, Anfang 2020 zunächst als Aufsichtsratsmitglied, schließlich als Cheftrainer zur Hauptfigur des blau-weißen Wahnsinns avancierte, wies die Klagen in locker-kalifornischer Art zurück. Die Arbeit eines Nationaltrainers sei „international“, gab er zu verstehen. Er sei „ein Workaholic. Ich liebe Arbeiten genauso wie die Koreaner. Auch wenn ich nicht immer vor Ort bin, arbeite ich trotzdem rund um die Uhr.“ Und die spielerischen Probleme, welche die Südkoreaner zuletzt offenbarten? Laut Klinsmann sind das gar keine Probleme, sondern: „Wir befinden uns in einem Prozess. Wir wachsen mit jedem Spiel.“

Im Hinblick auf die ersten, für den 16. und 21. November terminierten Spiele in der zweiten Runde der WM-Qualifikation, im Besonderen aber im Hinblick auf die im Januar und Februar kommenden Jahres in Katar ausgetragene Asienmeisterschaft ist allerdings für Experimente keine Zeit mehr gegeben.