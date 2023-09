1. FC Union Berlin: Zwischen Frustration und Vorfreude

Siebzehn Torschüsse sollten am Ende nicht reichen. Immer wieder hatte es der 1. FC Union Berlin beim Auswärtsspiel in Wolfsburg probiert, doch am Ende halfen den Eisernen auch sieben Minuten Nachspielzeit nicht, die 1:2-Pleite beim gastgebenden VfL zu verhindern. Lediglich Robin Gosens hatte nach 28 Minuten mit einem schönen Kopfballtor den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, doch insgesamt präsentierten sich die Köpenicker zu einfallslos, um die zweite Bundesliga-Niederlage final noch in zumindest einen Punkt zu drehen.

„Wir hatten heute genug Chancen, um ein Tor zu erzielen“, klagte beispielsweise Danilho Doekhi, und Trainer Urs Fischer monierte auf der Pressekonferenz die Ineffizienz seiner Mannschaft. „Am Ende“, wirkte der Schweizer reichlich frustriert, „müssen wir uns an die eigene Nase fassen“. Gegentore von Jonas Wind (12.) und Joakim Maehle (30.) besiegelten den gebrauchten Nachmittag für die so stark in die Saison gestarteten Gäste.

Nach dem 4:0-Pokalerfolg bei Astoria Walldorf und den darauffolgenden Bundesliga-Festtagen gegen Mainz und in Darmstadt, die jeweils mit einem klaren 4:1-Sieg über die Ziellinie gebracht wurden, scheint bei der Fischer-Elf aktuell eine merkwürdige Blockade aufgetreten zu sein. Die anfangs erwähnten siebzehn Torschüsse konnten nämlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den Köpenickern wahnsinnig schwerfiel, spielerische Lösungen gegen die gut sortierte Defensive der Niedersachsen zu finden. Der eingewechselte Sheraldo Becker hatte die einzig nennenswerte Chance auf den möglichen Ausgleich (86.). Kevin Behrens kam bei der letzten Aktion des Spiels da schon eher zufällig an den Ball.

Viel Zeit, sich mit der Niederlage zu beschäftigen, bleibt dem 1. FC Union Berlin allerdings nicht. Die erste englische Woche der noch so jungen Saison steht auf dem Programm und die könnte spektakulärer gar nicht sein. Am Mittwoch (18.45 Uhr) gastiert der Tabellenvierte der Vorsaison im Estadio Santiago Bernabéu bei Real Madrid. Champions League. Das erste Spiel in der Königsklasse überhaupt und dann direkt beim wohl glamourösesten Klub dieses Kontinents.

Robin Gosens zeigt sich angriffslustig

„Wir sollten nicht vergessen, dieses Spiel auch zu genießen“, blickte Robin Gosens nach vorne. Der Nationalspieler ist einer der wenigen Unioner, die auf diesem Niveau bereits Erfahrungen sammeln konnten. Im Juni stand er mit seinem Ex-Klub Inter Mailand sogar noch im Finale des Wettbewerbs. „Das sind einmalige Erfahrungen, auf so einer großen Bühne zu spielen. Trotzdem ist es immer noch ein Fußballspiel, in dem der kleine Gegner dem großen auch mal wehtun kann“, machte Gosens schon klar, dass der Trip in die spanische Hauptstadt nicht bloß den Charakter eines Betriebsausflugs haben soll.

Klar ist, dass der 1. FC Union Berlin bei Real nichts zu verlieren hat. Ein Punktgewinn wäre eine faustdicke Überraschung, ein Sieg nicht weniger als eine Sensation. Nach dem Spiel in Wolfsburg sollte viel eher auch schon das nächste Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (Sonnabend, 15.30 Uhr) tief im Hinterkopf verankert sein. Dort sollten die Eisernen nämlich nicht verlieren, sonst ist der Anschluss an die vorderen Ränge der Liga erst einmal dahin.