Berlin - Nach Nico Schlotterbeck, Loris Karius und Taiwo Awoniyi hat der 1. FC Union auch die Rückkehr der weiteren Leihspieler Joel Pohjanpalo und Petar Musa zu deren Stammvereinen bestätigt. Der finnische Nationalstürmer Pohjanpalo geht zu Bayer Leverkusen, der kroatische Nachwuchsangreifer Musa steht künftig wieder im Aufgebot von Slavia Prag, teilte Union am Montag mit.

Während Schlotterbeck laut Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert definitiv für die kommende Spielzeit vom SC Freiburg angefordert wurde, ist ein erneutes Engagement der anderen Akteure nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Abhängig sei dies von den anstehenden Kaderplanungen für die kommende Saison, in der die Eisernen in den Playoffs der Conference League antreten.

Gentner, Lenz und Hübner verlassen Union sicher

„Wir haben uns in den Wechselperioden dazu entschieden, auch Spieler zu leihen. Wir wussten, dass wir uns im Sommer wieder von ihnen verabschieden müssen. Dennoch ist es uns wichtig Dankeschön zu sagen, denn alle Spieler, die unsere Mannschaft in diesem Sommer verlassen, haben ihren Anteil an unserer erfolgreichen Saison gehabt“, sagt Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball.

Routinier Christian Gentner (Ziel unbekannt) verlässt Union ebenso wie Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt) und Florian Hübner (1. FC Nürnberg).

Fest verpflichtet wurde bereits der zuvor von Yokohama Marino ausgeliehene Japaner Keita Endo. Als weitere Zugänge stehen Paul Jaeckel (SpVgg Greuther Fürth), Tymoteusz Puchacz (Lech Posen), Rani Khedira (FC Augsburg) und Levin Öztunali (FSV Mainz 05) fest.