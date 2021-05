Berlin - Der 1. FC Union hat den früheren Hertha-Profi Genki Haraguchi unter Vertrag genommen. Wie die Eisernen am Donnerstag mitteilten, wechselt der 30-jährige Japaner ablösefrei von Zweitligist Hannover 96 zu den Eisernen. „Ich hatte eine tolle Zeit in Hannover. Jetzt freue ich mich aber, auch in der nächsten Saison wieder die Möglichkeit zu haben, in der Bundesliga spielen zu können. Union hat in den letzten Jahren bewiesen was möglich ist, wenn man hart und als Team arbeitet“, lässt Haraguchi per Pressemitteilung wissen.

Von 2014 bis 2018 spielte der Mittelfeldakteur für die Blau-Weißen. Womit dieser Transfer doch einen gewissen Zündstoff erhält. Im Trikot des Stadtrivalen war er stets fleißig, konnte aber in seiner Zeit selten glänzen. Vor allem fehlte Haraguchi als offensiver Mittelfeldspieler die Torgefahr. Nun kann er beweisen, dass er das Zeug zum Bundesliga-Profi hat.

Gerüchte über einen Transfer an die Alte Försterei gab es schon länger. Weil aber Schalke 04 und der ein oder andere finanzstarke Premier-League-Klub ebenfalls ein Auge auf den ablösefreien Profi geworfen hatten, schienen die Köpenicker zwischenzeitlich aus dem Rennen. Womöglich war die Europa-Qualifikation der Eisernen der entscheidende Trumpf. Gut möglich, dass Haraguchis Landsmann und neuer Union-Kollege Keita Endo, 23, den letzten Anstoß in Richtung Berlin-Rückkehr gab. „Genki Haraguchi ist ein Spieler, der den deutschen Fußball bereits seit vielen Jahren kennt und uns dabei mit seinen Leistungen überzeugt hat. Er ist ein technisch versierter, häufig torgefährlicher Fußballer, der uns Kreativität und Ballsicherheit bringen kann“, sagt Oliver Ruhnert, Union-Geschäftsführer Profifußball, über diesen Transfer.

Serdar Dursun gilt als Kandidat bei den Eisernen

Vor Haraguchi hatte Union in Rani Khedira vom FC Augsburg und Levin Öztunali vom FSV Mainz 05 bereits zwei Akteure von Bundesliga-Konkurrenten ablösefrei verpflichtet. Zudem kommen Paul Jaeckel von Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth und der Pole Tymoteusz Puchacz von Lech Posen. Die Berliner sind auch noch auf der Suche nach einem Stürmer. Als Kandidat gilt Zweitliga-Torschützenkönig Serdar Dursun von Darmstadt 98.