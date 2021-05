Berlin-Köpenick - „Welchen Sinn ergibt die Leihe von Petar Musa zum 1. FC Union?“, fragte die Berliner Zeitung im vergangenen Februar, als der junge Kroate kurz vor Ende des Wintertransferfensters noch von Slavia Prag ausgeliehen wurde. Der Wechsel war ungewöhnlich: Ein junger, entwicklungsfähiger U21-Nationalspieler, der sich in der tschechischen Liga zwar mit zahlreichen Treffern einen Namen gemacht, dann jedoch zu wenig Einsätze bekommen hatte, sollte ausgerechnet in der Bundesliga für ein halbes Jahr Spielpraxis sammeln? Und das alles ohne Kaufoption? Noch dazu war Joel Pohjanpalo als Leihgabe von Bayer 04 Leverkusen gerade erst genesen und voller Motivation, wieder anzugreifen. Das passte alles nicht so recht.

Fast vier Monate später lässt sich zumindest sagen: Das Leihgeschäft ergibt für den 1. FC Union Sinn! Denn der 23-Jährige ist in einer, zumindest was die Ergebnisse angeht, durchwachsenen Rückrunde der Eisernen eine echte Entdeckung. Elfmal ließ Trainer Urs Fischer den Zagreber auflaufen, zuletzt fünfmal von Beginn an. Beim 3:1 gegen Werder Bremen, als Musa nach langer Zeit doch mal wieder von der Bank startete, legte er nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte zwei der drei Treffer Pohjanpalos auf. Eine Woche zuvor war ihm beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart sein erstes Bundesligator gelungen. Musa, der in der laufenden Saison auch in vier Partien der Europa League für Slavia Prag auflief, findet sich in Köpenick immer besser zurecht und in Fischer einen Trainer, der ihn richtig einzusetzen weiß. Was bleibt, ist die gefürchtete Frage vom Januar: Und nun?

Denn die Eisernen haben weiterhin „nur“ die Möglichkeit, bei einem Angebot eines anderen Klubs mit der gebotenen Summe gleichzuziehen. Bietet kein anderer Klub, gibt es – klar! – auch nichts gleichzuziehen und die Eisernen müssten frei verhandeln. Und das kann teuer werden. Experten aus Tschechien rechnen mit einer Ablöseforderung von mindestens fünf Millionen Euro, wobei erwartet wird, dass der alte und bereits feststehende neue tschechische Meister sogar weitaus mehr fordern könnte.

Vieles hängt damit zusammen, was aus Musas Prager Konkurrenten Abdallah Sima und Jan Kuchta wird. Der Senegalese Sima, gerade mal 19 Jahre alt, ist mit elf Treffern die Entdeckung der Saison und konnte sich in der Europa League in den Fokus von Premier-League-Klubs wie West Ham United, dem FC Everton und angeblich sogar Manchester United spielen. Während der Rechtsaußen zumindest kein direkter Konkurrent Musas ist, sieht das bei Jan Kuchta anders aus. Der 24-Jährige wurde im Sommer, ähnlich wie Musa ein halbes Jahr zuvor, von einem Leihverein zurückbeordert und „übernahm“ einfach die Stürmerrolle des Kroaten, der fortan kaum berücksichtigt wurde. Der Erfolg gab Kuchta recht, 13 Treffer gelangen ihm in der laufenden Saison. Dazu kommt, dass die Tschechen nach dem Erreichen des Europa-League-Viertelfinales und der sicheren Qualifikation für die Champions-League-Playoffs im Sommer keinerlei finanziellen Druck haben, überhaupt irgendeinen der drei Spieler zu verkaufen. Schon gar nicht unterhalb ihrer Vorstellungen.

Auf der anderen Seite fühlt sich Petar Musa in Berlin überaus wohl, wie aus seinem Lager zu hören ist. Schon nach seiner Verpflichtung strahlte er über die Aussicht, in der Bundesliga spielen zu können und kam – kurioserweise – zu mehr Spielpraxis als in der schwächeren tschechischen Fortuna-Liga. Darüber hinaus soll Slavias Trainer Jindrich Trpisovsky eigentlich einen anderen Spielertyp als Musa bevorzugen. So steht Slavia wohl kurz davor, den Bosnier Imad Rondic per Rückkaufoption aus Liberec zurückzuholen – ein weiterer Konkurrent für Musa, sollte der wieder zurückbeordert werden. Möglich wäre daher zum Beispiel, dass man sich auf eine weitere Leihe einigt. Fraglich ist jedoch, ob die Eisernen sich wieder als „Ausbildungsklub“ für das Prager Talent einspannen lassen oder ob dann nicht doch eine Kaufoption fällig wäre.

Fakt ist derzeit nur: Eine Entscheidung wird, anders als bei Leihspieler Keita Endo, dessen feste Verpflichtung am Freitag bekannt gegeben wurde, erst nach Saisonende fallen. Drei Spiele hat Petar Musa noch, um seinen Wert nachdrücklich zu beweisen, dazu kommen noch die Ausscheidungsspiele der U21-Europameisterschaft, die er mit Kroatien bestreiten wird. Bis dahin ist alles möglich, auch ein Verbleib. Stand jetzt wäre das eine gute Nachricht.