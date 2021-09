Berlin - Plötzlich gab es kein Halten mehr. Nicht auf dem Rasen und schon gar nicht auf den Rängen. Mit seinem späten Tor zum 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld entfesselte Kevin Behrens den kompletten 1. FC Union Berlin. Der eingewechselte Angreifer hatte sehenswert getroffen und lief schnurstracks in Richtung der Anhänger, die das 20. ungeschlagene Heimspiel frenetisch feierten. Dabei waren die Mannschaft und ihre Fans an diesem Nachmittag durch ein Wellenbad der Gefühle gegangen und auf ihre Leidensfähigkeit geprüft worden.

Timo Baumgartl wird verletzt vom Platz getragen

Für gewöhnlich sind es Gegentore oder gar Niederlagen, die in der Alten Försterei wie ein Stimmungskiller wirken. Letzteres hatte es in zuvor 19 Spielen nicht mehr gegeben und gegnerische Treffer waren bei den Heimspielen der Eisernen zuletzt auch nicht viele zu sehen. Eine andere Szene hatte nach gut 30 Minuten auf die Stimmung unter den 11.000 Zuschauern gedrückt und den Lautstärkeregler nach unten geschoben. Nach einem Kopfballduell mit Bielefelds Fabian Klos war Timo Baumgartl auf dem Rasen liegen geblieben, musste minutenlang medizinisch behandelt werden. Auf einer Trage und mit einer Halskrause zur Stabilisierung wurde der Abwehrspieler des 1. FC Union vom Platz getragen, mit aufmunterndem Klatschen meldeten sich auch die Zuschauer wieder im Spiel zurück. Und doch wirkte die Atmosphäre nach Wiederanpfiff gedrückt.

Dabei hatten die Berliner nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück engagiert begonnen und waren sichtlich um eine Reaktion bemüht. Wie erwartet hatte Urs Fischer im Angriff auf Andreas Voglsammer in der Startelf und dessen Schuss Extramotivation im Duell mit den ehemaligen Teamkollegen gesetzt. Im Zusammenspiel mit Taiwo Awoniyi und Max Kruse sollte die zuletzt etwas verloren gegangene Durchschlagskraft erhöht und die kleine Ergebnis-Durststrecke überwunden werden. Mit Christoph Trimmel rückte zudem nicht nur der Kapitän, sondern auch ein weiterer Vorlagengeber für die Offensive in die Anfangsformation.

Gerade der Österreicher wirkte wie ein belebendes Element, schlug wie gewohnt fleißig Flanken und Standards, suchte aber auch mal selber den Abschluss. Und auch Voglsammer funktionierte vom Anpfiff weg, lief die gegnerische Abwehr früh an, harmonierte gut mit Awoniyi, verteilte die Bälle und wurde aber auch mit Flanken von außen gefüttert. Die ersten gut 15 Minuten gehörten klar den Unionern, die sich allerdings keine deutlichen Chancen herausspielen konnten. Von der Arminia war wenig zu sehen, lediglich ein Fernschuss von Alessandro Schöpf verfehlte in der 24. Minute knapp das Tor der Eisernen.

In ihren bisherigen fünf Spielen hatten die Bielefelder durchaus ansprechende Leistungen gezeigt, waren allerdings ohne Sieg geblieben. Aus Sicht der Eisernen und deren Anhängern sollte sich an dieser Statistik nach Möglichkeit nichts ändern. Die eigenen Offensivbemühungen aber erhielten eben diesen eingangs beschriebenen Dämpfer, in dessen Folge Paul Jaeckel für Timo Baumgartl eingewechselt wurde und die Unionfans sich erst einmal wieder auf Betriebstemperatur bringen mussten. Gut, dass sie dabei Hilfe von ihrer Mannschaft auf dem Rasen bekamen. Der Abschluss von Awoniyi (38.) und die gefährliche Flanke von Trimmel (41.) sorgten für ein Raunen auf den Rängen, allerdings fehlte jeweils noch die Genauigkeit, um vor der Halbzeit in Führung zu gehen.

Andreas Luthe pariert wichtige Bälle

Das wollten die Unioner nach dem Seitenwechsel möglichst schnell nachholen. Allein die Präzession beim letzten Pass, der Flanke von außen oder dem versuchten Schuss aufs Tor fehlten auch beim Spiel auf den Block vor der Waldseite im Stadion an der Alten Försterei. Nach gut 15 Minuten der zweiten Hälfte aber verlagerte sich die Partie punktuell auf die Gegenseite. Die Bielefelder merkten, dass sie an diesem Nachmittag ihren ersten Saisonsieg holen können und rückten mit ihren Chancen plötzlich Union-Keeper Andreas Luthe in den Mittelpunkt. Erst parierte der gegen Klos (59.), wenig später gegen Robin Hack (61.) und war auch bei den Flanken der Gäste aufmerksam. Andreas Luthe hatte also mal wieder seinen Teil zum Erfolgserlebnis beigetragen. Den größten Beitrag aber leistete der eingewechselte Kevin Behrens mit seinem Knaller unter die Latte zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit und freute sich: „Vor heimischer Kulisse ist das natürlich ein überragendes Gefühl, ein schöner Tag.“