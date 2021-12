Berlin - Offensiv hatte der 1. FC Union Berlin in der Schlussphase alles ausgeschöpft, was der Kader hergibt. In der fünfminütigen Nachspielzeit brauchte es schließlich noch ein Tor. Ein Tor, um Slavia Prag an diesem Donnerstagabend zu schlagen und die Play-offs der Conference League zu erreichen. So sehr sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch bemühte, das 1:1 (0:0) konnte sie nicht mehr in einen Sieg umwandeln, verabschiedete sich aber erhobenen Hauptes von der europäischen Bühne.

Zwei personelle Wechsel

Damit das Olympiastadion auch im kommenden Jahr noch ein weiteres Mal so Rot wie am Donnerstagabend hätte leuchten können, war klar, dass der 1. FC Union einen Sieg benötigt. Das meist gewählte Wort im Vorfeld der Begegnung war Geduld. Kein blindes Anrennen, kein Abweichen von der eigentlichen Spielidee, sondern die eigenen Stärken sollten auf den Rasen gebracht werden. Im bewährten System und nur zwei neuen Spielern im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen RB Leipzig – Christopher Trimmel rückte für Julian Ryerson auf die rechte Seite und Frederik Rönnow für Andreas Luthe zwischen die Pfosten – sollte auch Prag bezwungen werden.

Also wurde in der Anfangsphase vordergründig abgewartet, der Ball den Pragern überlassen und der Gegner erst kurz hinter der Mittellinie attackiert. Und wenn daraus mal Ballgewinne resultierten, griffen die Offensivmuster: Pässe in den Lauf von Taiwo Awoniyi, in die Zentrale auf Max Kruse oder auf die Außen und in dem Fall zu Beginn primär über die rechte Seite. Alle Muster aber brachten in den ersten 20 Minuten nicht den gewünschten Erfolg. Weil den Flanken von Sheraldo Becker noch die Genauigkeit fehlte, weil Awoniyi noch nicht in die gefährliche Zone kam und Max Kruse in Manndeckung genommen wurde.

Aber, und das ist schließlich die Basis des Union-Fußballs, die Defensive stand so kompakt und sicher wie Trainer Urs Fischer sich das wünscht. Nach gut 30 Minuten aber hatten die Eisernen Glück, als sich die Prager auf der rechten Seite des 1. FC Union durchsetzen konnten, der Pass in den Rücken der Abwehr bei Tomas Holes landete und dessen Schuss an die Latte ging.

Die 5000 Fans, die ob der Chancenarmut und der kühlen Temperatur etwas verstummt waren, zeigten ein feines Gespür für die Situation und wurden mit ihren Gesängen im weiten Rund wieder etwas lauter. Unterstützung hatten die Unioner dringend nötig, denn offensiv brachten sie bis auf einen abgefälschten Schuss von Max Kruse und einen Kopfball von Taiwo Awoniyi nicht viel zustande. Von der linken Seite und dem in dieser Saison so starken Nico Gießelmann war nichts zu sehen, die Prager hatten sich gut vorbereitet und die richtigen Mittel gegen den 1. FC Union gefunden.

Im prognostizierten Geduldsspiel brauchte es nach der Halbzeit aus Sicht der Eisernen in jedem Fall Veränderungen. Personell verzichtete Urs Fischer allerdings erst einmal darauf, war offenbar von einer Steigerung seiner Startelf überzeugt. Doch die war nach einem haarsträubenden Rückpass von Timo Baumgartl, der in den Laufweg von Ivan Schranz ging und den der Slowake zum 0:1 verwertete, ab der 51. Minute noch notwendiger als beim Seitenwechsel. Union Berlin benötigte jetzt zwei Treffer und hatte kurz darauf Glück, dass ein Prager Schuss nach einer Fehlerkette in der Abwehr der Eisernen an den Pfosten ging.

Wenn offensiv im eigenen Spiel nichts geht, braucht es manchmal Standardsituationen, um zum gewünschten Erfolg zu kommen. Und als Max Kruse in der 64. Minute in Folge einer Serie von Ecken mit einem Schuss ins rechte untere Eck zum Ausgleich traf, hatte das Spiel die von Fischer gewünschte Veränderung. Seine Mannschaft war nun besser im Spiel, fand aber bis zum Schlusspfiff nicht die richtigen Mittel, um sich weitere Chancen zu erspielen und das Siegtor zu erzielen.