Berlin - Endlich ist es zu, dieses Transferfenster. Denn was haben sie nur gewuselt bis zur letzten Minute. Auch hat es was von Tauschbörse: Gibst du mir, gebe ich dir. Zunehmend habe ich den Eindruck, dass dieser Markt derart überhitzt ist, dass die Suppe zum Überlaufen kommt. Als ich in den Journalismus einstieg, 1975 war das, war die Sache so was von übersichtlich, dass ich die Wechsel glattweg im Kopf hatte. Alle. Es war eine andere Zeit, zugegeben, vor allem in der DDR, wo in der Oberliga keine Ausländer spielen durften, nicht einmal solche, die hier aus der brüderlichen Sowjetunion stationiert waren.

Nur Joachim Streich wechselt – von Rostock nach Magdeburg

Es gab in jenem Sommer zwischen der einzigen DDR-Teilnahme an einer WM-Endrunde und dem Olympiasieg von Montreal nur einen Wechsel, der auch heute als solcher durchgeht: Joachim Streich sagte bei Hansa Rostock Ahoi und beim 1. FC Magdeburg Hallo. Das wäre selbst dann ein Hammer-Wechsel gewesen, wäre Streich nicht der talentierteste und begnadetste Torjäger seiner Zeit und seines Landes gewesen. Alle anderen Neuen kamen aus der zweiten Mannschaft oder dem eigenen Nachwuchs. Im Westen war es ähnlich, auch da blieben die Knaller aus. Wer die Zugänge Ludwig Schuster (von Bayern Hof), Kjeld Seneca (Sturm Graz) und Jürgen Marek (Villingen) mit dem FC Bayern in Verbindung bringt, muss schon ganz tief in die Bundesliga eintauchen.

Na gut, neues Spiel, neues Glück. Manchmal tut ein Wechsel tatsächlich gut. Das sogar beiden Seiten. Trotzdem bin ich perplex, dass sich in den Aktionismus auch der 1. FC Union eingeklinkt hat. Die Eisernen haben doch schon, wie zuletzt alle Jahre, ihr Team von Grund auf umgekrempelt und das prima gemeistert. Auch jetzt wieder. Selbst wenn ich Taiwo Awoniyi, weil er in der vorigen Saison schon da war, nicht mitzähle, komme ich bis zum 2:1 gegen Mönchengladbach auf elf neue Spieler. Elf! Eine komplette Mannschaft! Nicht genug: Mit Bastian Oczipka und Kevin Möhwald schlägt es 13! Leute, solch ein gnadenloser Umbruch klappt nicht immer. Außerdem klingt es, Tanz auf drei Hochzeiten hin oder her, nach einer eisernen Raupe Nimmersatt.

Alle, ohne Ausnahme, auch alle Neuen sind in den Augen der Fans auf der Waldseite natürlich Fußball-Götter. Das sind sie qua Überstreifen des Trikots mit dem Union-Emblem, da haben sie noch keinen vernünftigen Pass gespielt, geschweige denn ein Tor erzielt. Ein Fußball-Gott war, wenn auch nur für Momente, sogar Loris Karius. Fehlt er jemandem? Das alles, ein bisschen Glamour hier und ein bisschen Bling-Bling da, mag zu manchem Gemüt und in diese Zeit passen. Aber ist es auch gut? Mir fehlen die Haudegen, an die sich ein Fan, heute zehn, zwölf, 15 oder 18 Jahre alt, in drei oder vier Jahrzehnten erinnern wird. An solche Spieler, die eine Ära prägen und bei deren Namen jeder sofort weiß: Der ist von Union. Es sind die Joachim Siguschs, Wolfgang Matthies‘, Lutz Hendels, Tom Persichs, Michael Parensens und Christopher Trimmels der Alten Försterei.

Steffen Baumgart und Max Kruse sind schnell bei den Fans beliebt

Es gibt natürlich auch diejenigen, die nach einem Jahr, nach Monaten nur oder gar Wochen Spuren hinterlassen. Wie es einst Jimmy Hoge gelungen ist und Mecky Lauck. Aber sie sind mit der Lupe zu suchen. Max Kruse ist so einer, dem würden manche am liebsten schon jetzt einen Schrein basteln. Zu Unions Fußballer des Jahres haben sie ihn ja schon gewählt nach seiner ersten Saison in Köpenick. Auch Steffen Baumgart hat es binnen kürzester Zeit geschafft, sich in die Herzen der Fans zu spielen. Zwei Jahre war die Alte Försterei sein Wohnzimmer, beide Male – Max Kruse, die Latte hängt hoch! – hat er den Pokal für den angesagtesten Unioner bekommen.

Mit den Jahren habe ich immer mehr den Eindruck, dass diejenigen, die Bleibendes hinterlassen, eine aussterbende Spezies sind. Insofern bin ich froh, dass dieses Transferfenster endlich zu und am besten verrammelt ist.