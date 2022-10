Ab durch die Pfütze: Das waren die Zufallstreffer für und gegen den 1. FC Union

Manches im Leben ist purer Zufall. Als junger Mensch wählt man diese oder jene Ausbildung, verändert sich hier- oder dorthin zum Studium, sucht sich in der heimatlichen Umgebung einen Job oder in der Ferne – so werden unbewusst Weichen für eine Zukunft gestellt, die nur bei der kleinsten anderen Entscheidung einen komplett anderen Verlauf nehmen würde. Das ist die reinste Philosophie und man geht eigentlich davon aus, stets das Richtige zu tun.

Manchmal ähnelt der Fußball dem Leben. Demnach ist auch hier manches purer Zufall. So wie das Tor von Janik Haberer zum 1:0 beim 2:0-Sieg des 1. FC Union gegen Borussia Dortmund. So etwas kommt sonst nicht einmal im Training vor, dieses Tor der Marke Hätte-meine-Oma-auch-Gemacht. Im Fußball nennt man derartige Zufälle neuerdings Spielglück. Während sich im jüngsten Fall die Dortmunder auf ihren Schlussmann Gregor Kobel blind verlassen haben, lief Haberer eigentlich locker aus. Bis er die unverhoffte Chance, na gut, man soll offensiv pressen und den Gegner damit stressen, wahrnahm und das wohl mit Abstand einfachste seiner inzwischen 15 Tore in der Bundesliga einschob.

Grinsen und schmunzeln oder brüllen und fluchen

Von derartigen Aussetzern ist kein Team frei. Meistens betrifft es die Schlussleute, weil es häufig mit einem Tor endet. Von Slapstick-Einlagen gerade von ihnen gibt es mittlerweile abendfüllende Filmchen. Als neutraler Beobachter kommt man vom Grinsen ins Schmunzeln ins Brüllen ins Auf-die-Schenkel-Klopfen. Demjenigen, dem das jedoch gerade passiert, ist eher nach Schimpfen, nach Fluchen, nach Tränen, nach Nicht-mehr-gesehen-werden-Wollen.

Auch den Rot-Weißen ist das bereits passiert. Ähnlich x-beinig hat sich András Schäfer erst jüngst in Malmö angestellt, als er den Ball zu seinem Feind machte und in dessen Folge vom Platz flog. Gefreut hat sich auch Andreas Luthe nicht, als er in der Vorsaison im Europapokal gegen Feyenoord Rotterdam ausrutschte und den Niederländern den 2:1-Sieg schenkte. Schön war es auch für Robert Andrich nicht, als er einst in Frankfurt unbedrängt aus 20 Metern einen Treffer der Marke Eigentor des Jahres in den Luthe-Kasten schmetterte und so die Schotten öffnete zum 2:5 der Eisernen.

Als das Tor des Monats, das die ARD seit 1971 im Programm ihrer Sportschau hat, noch in den Kinderschuhen steckte, ließ sich beim NDR jemand mit dem Anti-Tor des Monats den Kontrast einfallen. Einmal war es so: Regen. Matsch. Peitschender Wind. Ganz tiefer Boden. Der Ball sauschwer und die Schuhe nicht standfest. Bedingungen vom Allerfeinsten. Das Spiel läuft in einer unteren Liga, Barmbek-Uhlenhorst gegen irgendjemanden. Im Anschluss an eine Ecke kullert der Ball aufs linke untere Eck. Ein Verteidiger will den Ball mit Schmackes wegbolzen. Was aber passiert? Weil der Typ so grandios ausholt, bleibt er im Tornetz, das längst nicht so gespannt ist wie heute, hängen. Während er in die Pfütze vor sich fällt, bleibt der Ball, durch eben diese Pfütze gebremst, sagenhafte 30 Zentimeter hinter der Torlinie liegen. So viele Zufälle! Sieht das jemand im Kino, tippt er sich an die Stirn und sagt: Naja, ist bloß ein Film. Da wird manchmal dick aufgetragen.

Mit Außenseitern ist manchmal nicht gut Kirschen essen

Was trotz des eher zufälligen Tores von Janik Haberer indes kein Zufall ist, ist die Position des 1. FC Union. Zum fünften Mal schon sind die Eisernen Tabellenführer und damit so oft wie kein anderes Team in diesem Spieljahr. Dass eine andere Mannschaft als Bayern München zuletzt fünfmal in einer Saison ganz oben war, liegt eine ganze Weile zurück. Im Herbst 2019 ist es passiert, als die Spieler um Trainer Urs Fischer und Kapitän Christopher Trimmel neu in der Bundesliga waren und es mit Mönchengladbach und Leipzig gleich zweien gelungen ist.

Zufall ist es auch nicht, dass ein Tabellenführer gegen einen vermeintlich krassen Außenseiter stolpert. Vor dieser Gefahr stehen die Köpenicker im Pokal heute Abend in der Alten Försterei gegen Zweitligist Heidenheim und um Punkte am Sonntag in Bochum beim Bundesliga-Schlusslicht. Mit Außenseitern ist manchmal nicht gut Kirschen essen. Deshalb, Eiserne: Obacht vor den Kleinen! Bis vor Kurzem wart ihr nämlich selbst einer …