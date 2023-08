1. FC Union Berlin verleiht Jordan Siebatcheu nach Mönchengladbach

Beim 4:1-Sieg in Darmstadt trug er noch einmal das Trikot des 1. FC Union Berlin: In der 64. Minute wurde Jordan Siebatcheu für Kevin Behrens eingewechselt, ein Tor aber blieb dem Stürmer wieder einmal verwehrt. Was mit drei Toren in den ersten sieben Bundesligaspielen so vielversprechend begann, endet nun in einem vorzeitigen Vereinswechsel. Lediglich vier Treffer in insgesamt 33 Bundesliga-Einsätzen, ein Tor im DFB-Pokal und keins in der Europa League waren am Ende zu wenig, um in dieser historischen Champions-League-Saison eine bedeutende Rolle zu spielen.

1. FC Union Berlin erteilt die Trainingsgenehmigung für Jordan Siebatcheu

Die erhofft sich Siebatcheu nun bei Borussia Mönchengladbach. Am Donnerstagvormittag nahm der 27 Jahre alte Angreifer bereits am Training im Borussia-Park teil. Laut Mitteilung der Borussia bei X, vormals Twitter, soll Siebatcheu „nach Klärung letzter Vertragsmodalitäten“ vom Liga-Konkurrenten Union an Mönchengladbach verliehen werden. Eine entsprechende Genehmigung des 1. FC Union Berlin zur Teilnahme am Training der Borussia liege vor, informierte der Klub vom Niederrhein. Kurz darauf gab es die Bestätigung des Wechsels auf der Internetseite der Eisernen.

Gastspieler im Training 👀



Jordan kann aufgrund einer entsprechenden Genehmigung von Union Berlin am heutigen Training der Fohlen teilnehmen. Eine Leihe des Angreifers steht - nach Klärung letzter Vertragsmodalitäten - unmittelbar bevor.#DieFohlen pic.twitter.com/KB0pf7p0Ez — Borussia (@borussia) August 31, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zuletzt hatten mehrere Medien über den bevorstehenden Wechsel des amerikanischen Nationalspielers berichtet. Demnach sei über eine einjährige Leihe mit Kaufoption verhandelt worden. Details wurden wie immer nicht bekannt, die Leihe zumindest von Oliver Ruhnert in der Vereinsmitteilung bestätigt: „Jordan hat viele Spiele für uns bestritten und wichtige Tore erzielt. Dennoch hat die aktuelle Situation mit vielen Offensivspielern nun dazu geführt, dass wir einer Leihe zugestimmt haben“, kommentierte der Kaderplaner die Leihe.

Nun könnte die Borussia eine neue Chance für Jordan Siebatcheu sein. Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane kennt Siebatcheu noch aus der gemeinsamen Zeit beim Berner Club Young Boys in der Schweiz. Unter Seoane erzielte Siebatcheu dort in 32 Saisonspielen zwölf Tore, traf zudem dreimal in der Europa League. In Mönchengladbach erhofft man sich vom Wechsel ähnliche Zahlen.