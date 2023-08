1. FC Union Berlin: Fischer will nicht träumen und hat einen Kapitän gefunden

Wieder Regen. Ganz viel Regen. Das Trainingslager des 1. FC Union Berlin ist am Dienstag so zu Ende gegangen, wie es acht Tage zuvor begonnen hatte. Der Himmel über Bramberg (Österreich) hatte noch einmal seine Schleusen geöffnet, zweitweise schüttete es wie aus Kübeln. Auf dem Trainingsplatz tummelten sich noch einmal die Profis, absolvierten Torschussübungen, Spielformen. Mittendrin Trainer Urs Fischer, der 24 Stunden zuvor vermutlich für DAS Bild des Trainingslagers gesorgt hatte.

Urs Fischer genießt die Stille auf dem Platz

Als seine Spieler sich am Montag noch in den Umkleideräumen befanden, saß der Schweizer knapp eine Viertelstunde alleine auf einem der beiden Trainingsplätze, blickte in die Ferne, genoss die Stille. „Es war so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm“, lachte Fischer in der abschließenden Medienrunde über die Szene. „Ich habe auf die Berge geguckt, das Panorama genossen. Viel nachgedacht habe ich in dem Moment eigentlich nicht.“

Der Trainer, ein Ball und sonst nichts: Urs Fischer genoss am vorletzten Trainingstag einen seltenen Moment der Ruhe. Matthias Koch

Vielleicht rauschten zumindest in kurzen Sequenzen Bilder der vergangenen Saison an seinem geistigen Auge vorbei. Eine Spielzeit, die mit Rang vier in der Bundesliga Ende Mai ihren krönenden Abschluss gefunden und die Köpenicker erstmals in der Vereinsgeschichte sensationell in die Champions League gespült hatte. Ein Wettbewerb, über den Fischer aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sprechen möchte.

„Wir haben die Mannschaft auf eine ganz schwierige Saison in der Bundesliga vorbereitet. Dieser Wettbewerb bleibt unser Kerngeschäft, darauf gilt es sich zu fokussieren“, sagt der Trainer und will sich keinen Träumereien hingeben: „Es wird so sein, dass wir vor und nach jedem Spiel in der Champions League eine Partie in der Bundesliga haben werden. Sollten wir da nicht immer voll auf der Höhe sein, werden wir unsere Probleme bekommen.“

Trotz der teils widrigen Wetter- und Platzverhältnisse zog Fischer am Dienstag ein positives Fazit. „Die Bedingungen, die wir hier vorgefunden haben, waren gut. Wir haben weitere Schritte nach vorne gemacht und die neuen Spieler haben Abläufe und Prinzipien unseres Spiels besser kennengelernt.“ In zwei Testspielen gegen Pafos FC (1:2) und Udinese Calcio (1:0) war davon schon phasenweise etwas zu sehen. Insbesondere der zweite Test war trotz des Erfolgserlebnisses aber getrübt. Zugang Lucas Tousart verletzte sich, konnte danach nicht mehr mit der Mannschaft trainieren.

Fischer wollte zur genauen Diagnose, die der Verein offiziell noch nicht kommuniziert hat, keine Stellung beziehen, sagte aber, dass es „nicht so schlimm“ sei, wie es die Bilder zunächst hätten vermuten lassen. Ob der Franzose für den Pflichtspielauftakt am 13. August (18 Uhr) im DFB-Pokal bei Regionalligist Astoria Walldorf eine ernsthafte Option ist, darüber kann momentan nur spekuliert werden.

Klar ist, dass Fischer und sein Trainerteam darüber entschieden haben, wer die Mannschaft in der nächsten Saison als Kapitän auf den Platz führen wird. Die Entscheidung fiel zwischen dem bisherigen Spielführer Christopher Trimmel und dessen Vertreter Rani Khedira. Für den Österreicher spricht sein Legendenstatus im Verein, Khedira wird über die gesamte Saison gesehen vermutlich auf deutlich mehr Einsatzzeiten als Trimmel kommen, der auf der rechten Außenbahn mit Josip Juranovic konkurriert.

Am Sonnabend steigt die Generalprobe gegen Atalanta Bergamo

Auch interessant: Bislang war Sheraldo Becker an dritter Position im Spielführer-Ranking. Sollte der Stürmer dort nicht mehr auftauchen, wäre das als Indiz für einen Wechsel noch in diesem Sommer zu werten.

Die Berliner Reisegruppe macht sich am Mittwoch zurück auf den Weg Richtung Heimat, genießt dann einen freien Tag und trainiert am Freitag nicht öffentlich, bevor am Sonnabend (15.30 Uhr) die Generalprobe gegen Atalanta Bergamo ansteht. Spätestens da wird dann auch die Kapitänsfrage beantwortet werden.