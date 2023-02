Achtung, Union-Fans! DFB-Pokal-Kracher in Frankfurt terminiert

Jordan Siebatcheu (l.) und der 1. FC Union Berlin gastieren am 04. April bei Eintracht Frankfurt (hier: Daichi Kamada). Arne Dedert/dpa

Es wird eine verdammt hohe Hürde, aber das Ziel des 1. FC Union Berlin ist klar definiert: Die Eisernen wollen in dieser Saison ins DFB-Pokal-Finale!

Dafür muss in der Runde der letzten acht Mannschaften zunächst Eintracht Frankfurt aus dem Weg geräumt werden. Das ergab die Auslosung am vergangenen Sonntag. Jetzt ist auch klar, an welchem Tag und um welche Uhrzeit die Köpenicker bei den Hessen antreten werden.

Die Partie im Deutsche Bank Park wird am Dienstag, 04. April, um 18 Uhr angepfiffen. Das ZDF wird die Begegnung live übertragen. Um 20.45 Uhr empfängt der FC Bayern den SC Freiburg und einen Tag später ermitteln der 1. FC Nürnberg und der VfB Stuttgart (18 Uhr) und RB Leipzig und Borussia Dortmund (20.45 Uhr) die weiteren Halbfinalteilnehmer.

Das Endspiel des DFB-Pokal steigt wie jedes Jahr im Berliner Olympiastadion. In diesem Jahr ist das Finale auf den 03. Juni terminiert.