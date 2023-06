Bevor der 1. FC Union Berlin am Montag in die Vorbereitung zur neuen Saison startet, hat der DFB alle Partien der 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24 zeitgenau angesetzt. Klar war seit eineinhalb Wochen schon, dass die Köpenicker zu Regionalligist Astoria Walldorf reisen müssen – ein machbares Los. Jetzt steht der genaue Tag und die Anstoßzeit fest: Am Sonntag, 12. August, um 18 Uhr geht das erste Pflichtspiel-Duell beider Klubs über die Bühne.

Übertragen wird die Begegnung, wie alle anderen 31 Partien auch, beim Bezahlsender Sky. „Sicherlich hätten wir uns für unsere Fans ein Spiel näher an Berlin gewünscht. Dennoch freuen wir uns über einen Gegner, den wir noch nicht kennen. Wie schwierig Erstrundenspiele gegen Regionalligisten sein können, haben wir im letzten Jahr erlebt. Die klare Zielsetzung ist aber natürlich der Einzug in die nächste Runde“, hatte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, schon unmittelbar nach der Auslosung gesagt.

In der vergangenen Saison waren die Eisernen in der 1. Runde nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Beim Chemnitzer FC, wie Walldorf ebenfalls Regionalligist, lagen die Gäste erst im Rückstand, ehe Jordan Siebatcheu den Favoriten mit seinem Tor in die Verlängerung rettete. Dort bewahrte Kevin Behrens Union mit dem Siegtor vor der Lotterie Elfmeterschießen.

Im Anschluss daran besiegte der 1. FC Union Berlin den 1. FC Heidenheim (2:0) und Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg (2:1) jeweils vor heimischem Publikum im Stadion An der Alten Försterei. Das Aus kam im Viertelfinale nach einer schwachen Vorstellung bei Eintracht Frankfurt (0:2).

Hertha BSC tritt schon einen Tag zuvor, am 11. August, um 13 Uhr beim FC Carl Zeiss Jena an. Oberligist TuS Makkabi, Gewinner des Berliner Landespokals, empfängt am 12. August (15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg und hofft auf die große Sensation. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion findet am 25. Mai 2024 statt.