Am Samstag ist RB zum siebten Mal im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. Ein „notwendiges Übel-Spiel“ in der Bundesliga mit bekanntem Ablauf. RB wird mit einem vollen, lauten Auswärtsblock antreten, dem wir 15 Minuten lang mit schreiender Stille begegnen.

Warum eigentlich? Ach ja, deshalb. Dann entwickelt sich ein intensives Spiel und am Ende gewinnen wir mit 2:1, wie üblich in den letzten Jahren und schon im ersten Spiel beider Mannschaften im September 2014. Torschützen damals: Zweimal Sebastian Polter und einmal Yussuf Poulsen.

Gibt es Spieler von damals, die am Samstag noch dabei sind? Ja – Christopher Trimmel bei uns und Yussuf Poulsen beim Konstrukt. Und dann ist da noch einer, der damals für „Die“ spielte und heute für uns. Mit einer mehrjährigen Schamphase in Bayern zwischen den beiden Vereinen. Heute ist er einer unser absoluten Helden, Co-Kapitän und bester deutscher Feldspieler ohne Berufung in die Nationalmannschaft: Rani Khedira.

Sebastian Polter erzielt im September 2014 beim 2:1-Sieg gegen Leipzig per Kopf das 1:0. Picture Point/Imago

Apropos „deshalb“: Jeder weiß, dass es RB nur gibt, weil die Marketingabteilung des Herrn Mateschitz (Friede seiner geflügelten Urne) vor der Saison 2009/2010 die Lizenz des SSV Markranstädt erwarb. Und nachdem sie Millionen von Aludosen mit pinkem Inhalt und wahnwitziger Marge in Deutschland verticken durften. Welche Knalltüte eigentlich das Verbot der Alpen-Brause in Deutschland 1994 aufgehoben hat, möchte ich wissen.

Das Taurin-gedopte Selbstwertgefühl der Westsachsen

Geteert und gefedert gehört das – und zum Fliegen gebracht! Vieles wäre uns erspart geblieben, nicht nur im Fußball. Inklusive des Taurin-gedopten Selbstwertgefühls der Westsachsen im Schatten des Völkerschlachtdenkmals. Mehr gibt es zum „notwendigen Übel“ gegen RB eigentlich nicht zu sagen.

Privat Zur Person Andras Ruppert (55), in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen, ist studierter Volkswirt und weltweit als Strategieberater tätig. Seit mehr als 40 Jahren Union-Fan mit Dauerkarte, wohnt er seit 20 Jahren mit Frau und Sohn in Oslo, Norwegen. Er ist Mitgründer des norwegischen Union-Fanklubs Bamsegjengen, bekennender Metalhead, Geschichtsnerd und Münzsammler. Alle 14 Tage schreibt er für die Berliner Zeitung über seinen Herzensverein.

Oder doch? Wegen des ganzen RB-Gedöns ist die Geschichte des SSV Markranstädt leider völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten. 1912 als FC Sportfreunde gegründet, durchlief der Verein ähnlich viele Namensänderungen wie unser Klub. Auch wenn einige große DDR-Fußballer – erinnert sei an Wolfram Löwe - dort ihre Karriere begannen, ist der wohl bekannteste Markranstädter ein Schiedsrichter: Rudi Glöckner. In 1.165 Spielen zwischen 1953 und 1977 kam er über 100 Mal als Fifa/Uefa-Schiedsrichter zum Einsatz. Das größte Spiel seiner Karriere pfiff er mit dem WM-Finale 1970 in Mexiko zwischen Brasilien und Italien. Für uns Unioner sticht ein Spiel Glöckners besonders heraus – das Pokalfinale 1968.

Eine Perle für Groundhopper

Den SSV gibt es übrigens immer noch. Nach der blamablen Saison 2009/2010 gab RB seine 2. Herrenmannschaft an den SSV zurück, nun als 1. Mannschaft des SSV. Seine Heimspiele trägt diese im Stadion am Bad in der Landesliga Sachsen aus. Eine Perle für Groundhopper. Und eventuell interessanter als „das notwendige Übel“, welchem wir durch unser Schweigen vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als es verdient.

Eisern!